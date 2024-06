Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέσυρε την συμμετοχή του από το μεικτό διπλό του Roland Garros, στο οποίο θα αγωνιζόταν μαζί με την Πάουλα Μπαντόσα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα αγωνιστεί στο μεικτό διπλό του Roland Garros, καθώς ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέσυρε την συμμετοχή του από την διοργάνωση.

Ο «Στεφ» θα έπαιζε μαζί με την Πάουλα Μπαντόσα, ωστόσο λόγω των συνεχόμενων αναβολών του αγώνα, ο ίδιος πήρε την απόφαση εν τέλη να μην πάρει μέρος.

Ωστόσο θα αγωνιστεί κανονικά στο διπλό ανδρών μαζί με τον αδελφό του Πέτρο.

Stefanos Tsitsipas and Paula Badosa withdrew from the Mixed Doubles. pic.twitter.com/djmgpeb9Qe