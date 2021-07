Ένα απρόοπτο είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατά τη διάρκεια ενός πόντου στο παιχνίδι με τον Φίλιπ Κραΐνοβιτς για το τουρνουά του Αμβούργου.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έμεινε με τη… λαβή της ρακέτας στο χέρι, καθώς κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ και στην προσπάθεια του να κάνει ένα backhand, είδε το πάνω μέρος της ρακέτας του να φεύγει.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς την είχε χτυπήσει κάτω από τα νεύρα του.

What just happened 🥴



A *unique* racket malfunction from @steftsitsipas in Hamburg… pic.twitter.com/YhpcJp1qLS