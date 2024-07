Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα επιστρέψει μετά από ένα χρόνο στο Laver Cup

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στο Laver Cup του 2024 και θα επιστρέψει στο τουρνουά μετά την περσινή απουσία του στο Βανκούβερ λόγω τραυματισμού.

Το φετινό Laver Cup είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 20 με 22 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε την παρουσία του στο τουρνουά, μέσα από τα επίσημα social media των διοργανωτών.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξαναπαίξω στο Laver Cup. Είναι τιμή μου να είμαι μέρος αυτή της ομάδας και να αγωνιστώ δίπλα σε τόσο σπουδαίους παίκτες», δήλωσε σχετικά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Stefanos Tsitsipas is aiming to reclaim the Laver Cup title with Team Europe at Uber Arena in Berlin from September 20-22, 2024. pic.twitter.com/VPjF2qzEhh