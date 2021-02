Ο Τάιγκερ Γουντς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τροχαίο

Σε κίνδυνο βρίσκεται η ζωή του Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε την Τρίτη (23/2).

Ο Τάιγκερ Γουντς κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο βγήκε από την πορεία του, αναποδογύρισε και προσέκρουσε σε δέντρα!

Ο Αμερικανός γκόλφερ, ανασύρθηκε ζωντανός από το όχημα του και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

«Στις 23 Φεβρουαρίου 2021, περίπου στις 7:12 π.μ., η LASD ανταποκρίθηκε σε μία σύγκρουση με ένα όχημα στα σύνορα των Rolling Hills Estates και Rancho Palos Verdes … ο οδηγός και ο μοναδικός επιβάτης αναγνωρίστηκε ως παίκτης του γκολφ PGA, Έλντρικ Τάιγκερ Γουντς» ανέφερε το γραφείο του σερίφη σε δελτίο Τύπου.

Ο μάνατζερ του Τάιγκερ Γουντς, Μάρκ Στάινμπεργκ είπε ότι υπέστη πολλαπλούς τραυματισμούς στα πόδια και ότι υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with “major damage,” LA County Sheriff’s Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D