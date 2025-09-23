Ο Θεοφάνης Μπακούλας χειρουργήθηκε από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστο Θέο

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβαση αποκατάστασης στο αριστερό γόνατο του Θεοφάνη Μπακούλα, που έγινε το πρωί της Τρίτης (23.09.2025). Τον νεαρό χαφ του Ολυμπιακού -που αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρίο Άβε- χειρούργησε ο επικεφαλής ιατρός της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Χρήστος Θέος.

Θυμίζουμε πώς ο 20χρονος μέσος του Ολυμπιακού και της Ρίο Άβε υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο στο ματς της Εθνικής Ελπίδων με τη Μάλτα (09.09.2025) για τα προκριματικά του Euro U21. Ο Θεοφάνης Μπακούλας αναρρώνει στο νοσοκομείο και θα πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.

“Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ιατρό μου κ. Χρήστο Θέο και στο προσωπικό του Ιατρικού Π. Φαλήρου για την υποστήριξη!

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και είμαι έτοιμος για τον επόμενο στόχο: γρήγορη επιστροφή στο παιχνίδι” ανέφερε ο Μπακούλας σε μήνυμά του, ποστάροντας μια φωτογραφία, μαζί με τον Χρήστο Θέο.