Γιαμπουσέλε: «Έχω ήδη φανταστεί το πρώτο μου κάρφωμα στο Telekom Center Athens και τον κόσμο του Παναθηναϊκού να φωνάζει»

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε πήρε την πρώτη… γεύση από την έδρα του Παναθηναϊκού. Το νέο μετεγγραφικό απόκτημα των πρασίνων επισκέφτηκε την παρασκευή (17.07.2026) το “Telekom Center Athens” ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους του γηπέδου και έστειλε το μήνυμά του: «Έχω ήδη φανταστεί το πρώτο μου κάρφωμα εδώ»!

«Νιώθω υπέροχα. Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ. Σίγουρα είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι θυμόμουν, γιατί έχουμε παίξει εδώ απέναντι στην Εθνική Ελλάδας. Αλλά είναι σίγουρα μεγαλύτερο απ’ ό,τι θυμόμουν. Νιώθω πραγματικά πολύ καλά. Αισθάνομαι πραγματικά την ενέργεια αυτής της ομάδας και ξέρω πως θα είναι κάτι ξεχωριστό», είπε στην αρχική του τοποθέτηση ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, μιλώντας στο paobc.gr.

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Σχετικά με τους λόγους που επέλεξε τον Παναθηναϊκό, επισήμανε: «Πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, η φιλοδοξία του συλλόγου. Ξέρω ότι έχουν πραγματικά ως αποστολή να κατακτούν κάθε τρόπαιο που διεκδικούν. Φυσικά, ο Ματίας και ο Μουσταφά έπαιξαν επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου να έρθω εδώ. Επίσης, οι φίλαθλοι είναι κάτι που μετράει πολύ για εμένα. Το να αγωνίζομαι για έναν σύλλογο με μία τέτοια βάση φιλάθλων όπως ο Παναθηναϊκός. Και φυσικά η ίδια η ομάδα. Έχετε μία εξαιρετική ομάδα, εξαιρετικούς ανθρώπους. Οπότε θέλω να γίνω μέρος όλου αυτού. Πιστεύω πως θα είναι κάτι ξεχωριστό».

Αναφορικά με το τι είπε στο τηλέφωνο με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, απάντησε: «Είχαμε μία εξαιρετική συζήτηση. Πραγματικά μία πολύ καλή συζήτηση. Προφανώς είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές της Euroleague. Το να έχω την ευκαιρία να παίξω για εκείνον θα είναι επίσης κάτι πραγματικά ξεχωριστό για εμένα. Ανυπομονώ να μάθω δίπλα του. Όσο για το τι περιμένει από εμένα, θα έλεγα να παίζω με ενέργεια, να δίνω ό,τι μπορώ μέσα στο γήπεδο, να προσφέρω επίσης τις γνώσεις και την εμπειρία μου και, φυσικά, να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει».

Για την επικείμενη συνεργασία του με τον Μάικ Μπατίστ, ο Γιαμπουσέλε ανέφερε: «Είναι πραγματικά σπουδαίο. Ήταν ένας καταπληκτικός παίκτης, έκανε μία σπουδαία καριέρα. Το γεγονός ότι θα είναι μέλος του προπονητικού επιτελείου είναι κάτι εξαιρετικό για εμένα. Πάντα θα προσπαθώ να μιλάω μαζί του και να μαθαίνω από εκείνον. Αν έχω κάποια απορία για κάτι μέσα στο γήπεδο, ξέρω ότι θα μπορεί να με βοηθήσει. Το να τον έχουμε μαζί μας είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τις συμβουλές του, τις γνώσεις του και γενικά ό,τι μπορεί να μας προσφέρει μέσα από την εμπειρία του».

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Για το ποιος θα γίνει ο τρίτος πιο στενός του φίλος στην ομάδα, μετά τους Λεσόρ και Φαλ, σημείωσε: «Κοιτάξτε, όχι μόνο ένας παίκτης. Ανυπομονώ να περάσω όμορφα με όλους στην ομάδα. Γνωρίζω λίγο καλύτερα και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, γιατί έχουμε βρεθεί αντίπαλοι στο (ισπανικό) πρωτάθλημα αλλά και παλαιότερα στην Euroleague. Ξέρω επίσης και τον Χουάντσο. Πρόκειται για μία ομάδα με παίκτες που όλοι προσπαθούν να πετύχουν τον ίδιο στόχο. Εγώ θέλω να έχω καλή σχέση με όλους».

Για το αν έχει φανταστεί να πανηγυρίζει το πρώτο του κάρφωμα στο Telekom Center Athens, μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού, είπε: «Το έχω ήδη φανταστεί. Ένα μεγάλο κάρφωμα, να κοιτάζω προς την εξέδρα και να βλέπω τον κόσμο να φωνάζει. Να μοιράζομαι την ενέργειά μου μαζί τους, να παίρνω τη δική τους ενέργεια και να ζούμε όλοι μαζί την ένταση της στιγμής».

@yabusele28 is ready to bring the POWER!



Experience his first visit to Telekom Center Athens for his very first interview after officially joining the GREEN family.



“I’ve already imagined it my first dunk!” #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/WxIitP4GcQ — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 17, 2026

Για τους στόχους του με τον Παναθηναϊκό, υπογράμμισε: «Να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους. Να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Να παίζουμε με πολλή ενέργεια και να δίνω ό,τι έχω μέσα μου. Να μη μείνει καμία απολύτως τύψη ότι θα μπορούσα να είχα προσφέρει περισσότερα. Και, φυσικά, να περάσω υπέροχα εδώ».

Τέλος, σχετικά με το αν ξέρει κάποια ελληνική λέξη, είπε: «Ξέρω, αλλά την ξέχασα. Χθες πήγα σε ένα εστιατόριο και οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί μου έμαθαν πώς λέμε ”ευχαριστώ” και ”παρακαλώ”. Θα το δουλέψω, θα το δουλέψω».