Ο τραυματίας Μίλτος Τεντόγλου έμεινε 11ος στον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Ο τελικός του μήκους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού στίβου έληξε άδοξα για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος αντιμετώπισε τραυματισμό και έμεινε εκτός μεταλλίων.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε την πρώτη προσπάθεια του τελικού, αλλά δεν τα πήγε καλά, κάνοντας άλμα στα 7,83 μ. Την ώρα που ο Πομάσκι του ζητούσε να είναι πιο χαλαρός, ο Τζαμαϊκανός έβαζε τρομερή πίεση στον ανταγωνισμό με πρώτη προσπάθεια στα 8,33μ.

Ο πρώτος γύρος προσπαθειών βρήκε τον Μίλτο τεντόγλου να βρίσκεται στην 5η θέση του τελικού. Στη δεύτερή του προσπάθεια, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήρε κανονικά φόρα, όμως… έκοψε στα μέσα του διαδρόμου λόγω ενοχλήσεων ψηλά στη γάμπα, με το δεύτερο άλμα του να ακυρώνεται.

Πέφτοντας στην 9η θέση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου προσπαθειών, ο Μίλτος Τεντόγλου πήγε για το τρίτο του άλμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής όμως έδειξε πως δεν μπορούσε. Δεν το έτρεξε αρκετά στο διάδρομο, ήταν αργός και “μετρήθηκε” στα 7,67μ. (σ.σ. δεν πρόλαβε να το βγάλει άκυρο).

Από εκεί και πέρα, ο Μίλτος Τεντόγλου περίμενε για το αν θα μπορέσει να έχει και τέταρτο άλμα, ωστόσο ο Λέστερ Λεσάι τον άφησε εκτός 10άδας με άλμα στα 7,97μ. Έτσι, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέλαβε την 11η θέση -και προτελευταία- στον τελικό του μήκους.