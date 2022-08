Ο Τζέιμς Χάρντεν συμπλήρωσε χθες (26/08) τα 33 χρόνια ζωής και το γιόρτασε με ένα ξέφρενο πάρτι σε γιοτ, στο οποίο δεν πρόλαβαν τελικά να… φάνε και τούρτα.

Όπως φαίνεται σε σχετικό video που έγινε viral στα social media, ο ίδιος ο Χάρντεν πήρε στα χέρια του μία τεράστια τετραόροφη τούρτα και την πέταξε στη θάλασσα για το… χαβαλέ.

Ο Αμερικανός σταρ του NBA φημίζεται πάντως για τα πάρτι του και έτσι τα 33α γενέθλιά του δεν μπορούσαν να… απογοητεύσουν τους φίλους του.

James Harden throws his birthday cake in the ocean off a yacht pic.twitter.com/oV6oZvh9ip