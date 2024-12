Ο Τζόελ Εμπίντ αποβλήθηκε και παραλίγο να επιτεθεί σε γυναίκα διαιτητή του ΝΒΑ

Ο Τζόελ Εμπίντ αποβλήθηκε από τον αγώνα των Φιλαδέλφεια Σίξερς απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τον Αμερικανό διεθνή μπασκετμπολίστα να νευριάζει με την διαιτητή της αναμέτρησης, στην οποία λίγο έλειψε να της επιτεθεί.

Τρομερό ξέσπασμα από τον Τζόελ Εμπίντ των Φιλαδέλφεια Σίξερς, ο οποίος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα νεύρα του, στην αναμέτρηση των «Φίλα» κόντρα στους Σαν Αντόνιος Σπερς για το ΝΒΑ.

Ο θηριώδης παίκτης χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ σε μια φάση στην οποία έπαιζε άμυνα στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα από την ρέφερι του αγώνα, με τον ίδιο να μην συμφωνεί καθόλου με την απόφαση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βγει εκτός εαυτού και να διαμαρτύρεται έντονα προς το μέρος της.

Στη συνέχεια και βλέποντας την αντίδραση του 30χρονου, η διαιτητής τον χρέωσε με τεχνική ποινή, αποβάλλοντας τον από το παιχνίδι, κάτι που όπως φαίνεται και από video που έχουν κυκλοφορήσει, του προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη οργή! Μάλιστα ο Εμπίντ, θέλησε να βγάλει την προστατευτική μάσκα που φορούσε στο πρόσωπο, με τον πάγκο των Σίξερς να εισβάλει στο παρκέ με σκοπό να ηρεμίσει τον χρυσό Ολυμπιονίκη με τις ΗΠΑ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου.

Joel Embiid ejected after Victor Wembanyama draws the charge and things get heated with the refs pic.twitter.com/VAzWQyLd33