Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ αμφίβολος για το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τζουντ Μπέλιγχαμ λίγο πριν την “σέντρα” του Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, για την 5η αγωνιστική της League phase του Champions League, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της ισπανικής εφημερίδας “AS”, στο πρώτο της θέμα.

Σύμφωνα με το Ισπανικό Μέσο, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ “… έχει μια ελαφριά θλάση στον υποκνημίδιο μυ δεν φαίνεται ανησυχητικός, αλλά είναι αμφίβολος για απόψε. Κυρίως για την αρχική ενδεκάδα. Η ιδέα, αυτή τη στιγμή, είναι να είναι αναπληρωματικός και να μπει στο δεύτερο ημίχρονο… αν χρειαστεί. Να… ξεκινήσει από τον πάγκο. Αλλά εξακολουθούν να αξιολογούν πώς αισθάνεται. Και δεν αποκλείεται κανένα σενάριο”.

Βάσει των ισπανικών δημοσιευμάτων, τη θέση του θα πάρει ο Εντουάρντο Καμαβινγκά που θα πάει στο “8”, με τον Αρντά Γκιουλέρ να προωθείται για να αντικαταστήσει τον Άγγλο ως δεκάρι.

Υπενθυμίζουμε πως η Ρεάλ Μαδρίτης ταλαιπωρείται από αρκετά προβλήματα. Πηγαίνει στο ματς με τον Ολυμπιακό με συνολικά επτά απουσίες (Κουρτουά, Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Αλάμπα, Χάουσεν, Καρβαχάλ, Μασταντουόνο).