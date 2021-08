Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ο θρυλικός αναβάτης του Μοτο GP, Βαλεντίνο Ρόσι ανακοίνωσε πως αυτή θα είναι τελευταία του σεζόν αφού μετά από 25 χρόνια αποσύρεται.

Τίτλους τέλους βάζει στην καριέρα του ο 42χρονος πλέον, Βαλεντίνο Ρόσι, μετά από 25 χρόνια στον μηχανοκίνητο αθλητισμό που τα συνδύασε με μεγάλες επιτυχίες και τίτλους, κάνοντας το όνομά του συνώνυμο του Moto GP.

O «γιατρός» ανακοίνωσε από την Αυστρία, όπου βρίσκεται, πως αποχωρεί από τους αγώνες μοτοσυκλέτας και του χρόνου θα δοκιμάσει τους αγώνες αυτοκινήτου! Ο Ρόσι έχει τρέξει στην καριέρα του σε 363 αγώνες στο MotoGP και έχει κατακτήσει 7 φορές το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη μεγάλη κατηγορία και 9 φορές συνολικά σε όλες τις κατηγορίες.

BREAKING: @ValeYellow46 announces his retirement from #MotoGP 🏁



The Doctor will call time on his legendary career at the end of the season 🥺#VR46Decision | 📰https://t.co/yqL8DlULv7