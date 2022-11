Η Έμμα Ραντουκάνου αποτελεί το μεγαλύτερο ταλέντο του βρετανικού τένις και στα 20 της χρόνια τιμήθηκε από τον Βασιλιά Κάρολο, ο οποίος και την έκανε Μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

Ο Βασιλιάς Κάρολος συναντήθηκε προσωπικά με την Ραντουκάνου και της παρέδωσε το MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire), με την ίδια τη βρετανίδα τενίστρια, με καταγωγή από τη Ρουμανία, να ανεβάζει σχετική φωτογραφία στα social media και να γράφει: “Μεγάλη τιμή που έλαβα σήμερα ένα MBE από την μεγαλειότητά του τον Βασιλιά”.

Υπενθυμίζεται ότι η Ραντουκάνου κατέκτησε το 2021 το US Open, σε ηλικία μόλις 18 ετών και έγινε η πρώτη Βρετανίδα που παίρνει τίτλο σε Grand Slam, μετά τη Βιρτζίνια Γουέιντ το 1977 στο Wimbledon.