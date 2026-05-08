Χρυσοχοΐδης για το Final Four της Αθήνας: «Υπάρχει μεγάλο άγχος, θα πάω εγώ στο T- Center για αυτοψία»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ευχήθηκε να προκριθεί και ο Παναθηναϊκός στην τελική τετράδα της Euroleague
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών/ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης βρέθηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΙ και μίλησε για το Final Four που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 22 με 24 Μαΐου στην Αθήνα και δεν έκρυψε την ανησυχία του για την ομαλή διεξαγωγή του.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφού πρώτα ευχήθηκε να καταφέρει και ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, τόνισε ότι έχει μεγάλο άγχος για το αν θα λειτουργήσουν όλα όπως πρέπει και ενημέρωσε ότι θα κάνει ο ίδιος αυτοψία στο T- Center τις επόμενες ημέρες.

 

«Μακάρι να προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Και μακάρι να λειτουργήσουν όλα με βάση την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου και της τάξης. Να γίνει ένα ανταγωνιστικό Final 4 και να οδηγηθούμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η Ελλάδα, για ακόμα μία φορά, να έχει μια εξαιρετική εικόνα προς τα έξω, όπως και στον τελικό του Conference League. Εργαζόμαστε συστηματικά και σκληρά, αλλά δεν σας κρύβω ότι υπάρχει και μεγάλο άγχος.

Τις επόμενες ημέρες θα πάω και εγώ στο ΟΑΚΑ μαζί με τους συνεργάτες μου για να κάνουμε μια αυτοψία για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν τα μέτρα. Είναι πάντως ένα δύσκολο εγχείρημα», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

