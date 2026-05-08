Ο Χιμένεθ της Μπόρνμουθ κατηγορείται πως έστελνε μηνύματα σε 15χρονη – Ερευνάται από τις Αρχές και την ομάδα η υπόθεση

Η Μπόρνμουθ άφησε τον ποδοσφαιριστή εκτός αποστολής από το επερχόμενο ματς της Premier League
Ο Άλεξ Χιμένες της Μπόρνμουθ/ REUTERS/Dylan Martinez
Ο Άλεξ Χιμένεθ της Μπόρνμουθ έμεινε εκτός αποστολής από το επόμενο ματς της ομάδας κόντρα στη Φούλαμ για την Premier League (09/05/26), καθώς έχουν δημοσιοποιηθεί μηνύματα που έστελνε σε 15χρονη, σύμφωνα με το Athletic.

Ο 21χρονος Ισπανός ακραίος αμυντικός της Μπόρνμουθ, που διανύει την πρώτη του σεζόν στην Premier League, όπως φαίνεται από τα μηνύματα που έχουν βγει στη φόρα μιλούσε με την ανήλικη γνωρίζοντας την ηλικία της. Ενώ ο ίδιος έχει γράψει στη συνομιλία τους «μου αρέσουν τα νεαρά κορίτσια».

Ο Χιμένεθ έχει πραγματοποιήσει 32 εμφανίσεις με τα κεράσια τη φετινή σεζόν και έχει σημειώσει ένα γκολ, στη νίκη με 3-2 εντός έδρας απέναντι στη Λίβερπουλ.

Η ανακοίνωση της Μπόρνμουθ

«Η Μπόρνμουθ γνωρίζει για αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν τον δεξιό αμυντικό, Άλεξ Χιμένεθ. Ο σύλλογος κατανοεί τη σοβαρότητα του θέματος και αυτή τη στιγμή διερευνάται.

Ως αποτέλεσμα, ο Άλεξ δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα της Premier League εναντίον της Φούλαμ και ο σύλλογος δεν θα κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο προς το παρόν».

