Φίλαθλοι της Βαλένθια κατήγγειλαν εχθρική συμπεριφορά από φίλους του Παναθηναϊκού στο Game 3

Η Βαλένθια είχε την υποστήριξη 20 οπαδών της στο Game 3 με τον Παναθηναϊκό στο T- Center, οι οποίοι κατήγγειλαν εχθρική συμπεριφορά από τους οπαδούς των πρασίνων.

Οι φίλοι της Βαλένθια μίλησαν στο «lasprovincias.es» και υποστήριξαν ότι ένιωθαν απειλή στο νικητήριο ματς της ομάδας τους. Συγκεκριμένα, η μητέρα του Ισαάκ Νογκές, που είχε επεισόδιο με τον Ναν μετά το 2-0 του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, δήλωσε ότι αποφάσισε να επιστρέψει στην Ισπανία και να μην δει από κοντά το τέταρτο ματς της σειράς των πλέι οφ της Euroleague.

«Δεν απόλαυσα τον αγώνα γιατί ήμουν τόσο απορροφημένη από την ένταση. Δεχόμασταν συνεχώς προσβολές, ενώ μας έφτυναν και άρχισαν να μας πετάνε αντικείμενα. Αποφάσισα να γυρίσω σπίτι και να μην δω τον τέταρτο αγώνα. Ως οπαδός απολαμβάνεις την ατμόσφαιρα όταν ενθαρρύνουν την ομάδα τους, αλλά δεν χρειάζομαι καθόλου την επιθετικότητα που τους συνοδεύει», δήλωσε η μητέρα του Νογκές.

«Από τη στιγμή που μπήκαμε στο γήπεδο, μας επέβαλαν κάθε μας κίνηση. Μας απαγόρευσαν να δείξουμε οποιοδήποτε σημάδι χαράς ή ευφορίας και, φυσικά, να φορέσουμε φανέλες ή κασκόλ της Βαλένθια ή ακόμα και να τραβήξουμε βίντεο με τα κινητά μας. Μας κατέστησαν σαφές ότι αν σηκωνόμασταν από τις θέσεις μας έστω και μία φορά, θα είχαμε προειδοποίηση και τη δεύτερη φορά θα μας έδιωχναν από το γήπεδο.

Μας πέταξαν μπύρα, νερό στους υπεύθυνους εξοπλισμού της ομάδας και παρόλο που δεν τους κάναμε τίποτα, η συμπεριφορά τους ήταν πάντα επιθετική. Νιώθαμε συνεχώς υπό απειλή.

Μας εξήγησαν ότι οι οπαδοί της ομάδας απομακρύνονται πίσω από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας μόνο τις ημέρες που παίζει ο Ολυμπιακός και ότι αυτό ήταν εκδίκηση επειδή, σύμφωνα με τους ίδιους, η ομάδα οπαδών Mur Taronja στο Roig Arena το παρατράβηξαν μαζί τους.

Νιώθαμε πιο ασφαλείς κοντά στο προσωπικό ασφαλείας της Βαλένθια», είπε ένας άλλος φίλαθλος των Ισπανών.

Και πρόσθεσε: «Όταν αποβλήθηκαν ο Αταμάν και ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Είχαμε την αίσθηση ότι όλα μπορούσαν να εκραγούν. Ακούγονταν ακόμη και ο θόρυβος των μεταλλικών φραχτών που κουνιόντουσαν ασταμάτητα και έδιναν την εντύπωση ότι θα κατέρρεαν από στιγμή σε στιγμή.

Η πιο αστεία ιστορία είναι ότι, καθώς βγαίναμε, ένας από τους άνδρες της ασφάλειας μάς είπε ότι ήταν χαρούμενος επειδή ήταν οπαδός του Ολυμπιακού».