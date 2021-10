Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς συνεχίζει στα 40 του χρόνια την τεράστια καριέρα του, φορώντας τη φανέλα της Μίλαν και κόντρα στην Μπολόνια είχε μία νέα… μοναδική εμπειρία.

Μετά από σχεδόν 1.000 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ο Σουηδός σούπερ σταρ πέτυχε το πρώτο του… αυτογκόλ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας, με κεφαλιά μετά από κόρνερ.

Ο Ιμπραΐμοβιτς “εξιλεώθηκε” πάντως λίγο αργότερα, σκοράροντας και κανονικά για τη Μίλαν και “κλειδώνοντας” τη νίκη της ομάδας του, με ένα από τα 565 γκολ που έχει σκοράρει στη… σωστή εστία.

40 years old

957 matches

565 goals

1 own goal



For the first time in his career, Zlatan Ibrahimovic has scored an own goal 🙃 pic.twitter.com/AK6lCWjfY9