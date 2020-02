Η Ένωση Παικτών της Euroleague ευχήθηκε, με ανάρτησή της στα social media, περαστικά στον αρχηγό του Ολυμπιακού, Βασίλη Σπανούλη, που χειρουργήθηκε σήμερα στο δεξιό του αστράγαλο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ευχές για γρήγορη ανάρρωση και επάνοδο στα παρκέ έλαβε ο Βασίλης Σπανούλης, από την Ένωση Παικτών της Euroleague. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού χειρουργήθηκε, επιτυχώς σήμερα, στη δεξιά ποδοκνημική και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, μετά τον τραυματισμό του στο ματς των “ερυθρόλευκων” με την Ζαλγκίρις Κάουνας.

“Ευχόμαστε στον Βασίλη Σπανούλη να επιστρέψει δυνατός στα παρκέ, μετά τον τραυματισμό του στο πόδι, το οποίο χρειάζεται χειρουργική επέμβαση και αρκετούς μήνες αποκατάστασης”, έγραφε χαρακτηριστικά η λεζάντα της ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Ένωσης Παικτών της Euroleague και συνοδευόταν από μία φωτογραφία του Σπανούλη.

We’re wishing Vassilis Spanoulis a sucessful return on the court after his foot injury that will require surgery and multiple months of rehabilitation 🙏🙏🙏#ELPlayers pic.twitter.com/ulAva4ujzr