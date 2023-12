Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε τις δικές του ευχές για τα Χριστούγεννα.

Μετά την ήττα των Μπακς από τους Νικς στη Νέα Υόρκη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το δικό του μήνυμα για τη γιορτή των Χριστουγέννων.

«Καλά Χριστούγεννα! Ελπίζω όλοι να περάσουν λίγο χρόνο με τα αγαπημένα τους πρόσωπα αυτές τις γιορτές», έγραψε στα social media ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA.

Merry Christmas! I hope everyone gets to spend some time with their loved ones this holiday season. 🎄🎅🏾 pic.twitter.com/DDJhLT6SIV