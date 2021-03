Ο Άξελ Τουπάν είναι κι επίσημα παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς και θα ενισχύσει την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, για το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού κέρδισε μία θέση στα “ελάφια” μέσα από τις εμφανίσεις του με τη θυγατρική ομάδα των Γουόριορς στη G-League και υπέγραψε συμβόλαιο “to-way” με την ομάδα.

Ο Γάλλος γκαρντ ανακοινώθηκε μάλιστα από τους Μπακς, οι οποίοι έκαναν γνωστό ότι θα φοράει τη φανέλα με το Νο66 στην ομάδα του “Greek Freak”.

Axel Toupane will wear No. 66 with the Bucks.



The Bucks roster now stands at 16 players. pic.twitter.com/XXVuNUcIP8