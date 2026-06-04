Παναθηναϊκός: Σλούκας και Ρογκαβόλουλος προσπαθούν να προλάβουν το game 2 με τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο game1 των τελικών της GBL, στην έδρα του Ολυμπιακού και θέλει να κάνει το 1-1 μέσα στο “T-Center” την Παρασκευή (05.06.2026), για να ελπίζει σε διεκδίκηση του φετινού τίτλου.

Οι Κώστας Σλούκας και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν αγωνίστηκαν στο ματς του ΣΕΦ, ακολούθησαν ένα μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού την Πέμπτη (04.06.2026) και κάνουν… αγώνα δρόμου για να προλάβουν το Game 2 με τον Ολυμπιακό.

Η συμμετοχή τους παραμένει αμφίβολη και αναμένεται να ξεκαθαρίσει ανήμερα του αγώνα. με βάση τη συμμετοχή ή την απουσία των δύο κομβικών Ελλήνων παικτών, θα γίνει μετέπειτα και η τελική επιλογή της εξάδας των ξένων.