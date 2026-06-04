Ο Στέφανος Γιουρέλης είναι και επίσημα Διευθύνων Σύμβουλος στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Επίσημη και με ανάρτηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι από την Τετάρτη (03.06.2026) η «είσοδος» του Στέφανου Γιουρέλη στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αναλαμβάνοντας τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας.

Ο κ. Γιουρέλης αναλαμβάνει πλέον το σύνολο των καθηκόντων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη θέση, έχοντας πλέον κεντρικό ρόλο στη διοικητική λειτουργία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αποστολή του είναι η οργάνωση και η αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού τμήματος.

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Από εκεί και πέρα το νέο Δ.Σ. της ΠΑΕ θα γίνει πλέον 10μελές (από 9μελές που ήταν μέχρι πρότινος), με διάρκεια θητείας 3 ετών -έως 18 Μαΐου 2029- ενώ ο νέος CEO θα πάρει “πάνω” του όλες τις αρμοδιότητες του διευθύνοντος συμβούλου που είχε για χρόνια, παράλληλα με την προεδρία του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Αλαφούζος.

Η καταχώρηση που έγινε κι επίσημα στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει ως εξής:

«Την 03/06/2026 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο Π.Α.Ο. ΠΑΕ και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 000330401000:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6070120 η από 18/05/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6070121 το από 18/05/2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

-ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ως Πρόεδρος

-ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ως Α Αντιπρόεδρος

-ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ως Β Αντιπρόεδρος

-ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ως Γ Αντιπρόεδρος

-ΦΥΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ως Δ Αντιπρόεδρος

-ΓΙΟΥΡΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ως Διευθύνων Σύμβουλος

-ΛΟΥΜΙΔΗ ΑΝΝΑ ως Μέλος

-ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ως Μέλος (κι εκπρόσωπος του Ερασιτέχνη στην ΠΑΕ)

-ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ως Μέλος

-ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/05/2029».

Ο κ. Γιουρέλης ήταν μέχρι πριν από 11 μήνες Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου. Θεωρείται μια καθαρά τεχνοκρατική επιλογή του ίδιου του Γιάννη Αλαφούζου για τη θέση του CEO στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός (ανέλαβε στις 20 Απριλίου), με προφίλ που «πατάει» ως τώρα περισσότερο στη διοίκηση μεγάλων οργανισμών παρά στο ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός) και έχει πίσω του μια επαγγελματική πορεία άνω των δύο δεκαετιών, με βασικό πεδίο την πληροφορική και το μάνατζμεντ.

Η πιο κομβική φάση της καριέρας του συνδέεται με τη Hewlett Packard, όπου παρέμεινε για 19 χρόνια, αναλαμβάνοντας θέσεις υψηλής ευθύνης. Μεταξύ άλλων διετέλεσε γενικός διευθυντής στην Ελλάδα, ενώ είχε και διεθνή ρόλο ως CEO σε αγορές εκτός συνόρων, αποκτώντας εμπειρία σε απαιτητικά και πολυσύνθετα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Το 2017 μετακινήθηκε στο Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ), όπου αποτέλεσε ένα από τα βασικά στελέχη της διοικητικής του δομής. Ως εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. και αναπληρωτής CEO, συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση και την εξέλιξη του φορέα, με άμεση εμπλοκή στη διαχείριση σημαντικών κρατικών συμμετοχών και επενδυτικών σχεδίων.

Παράλληλα, είχε παρουσία και στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ, εκπροσωπώντας το Υπερταμείο σε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς της χώρας.

Η μετάβασή του στον Παναθηναϊκό αποτυπώνει μια επιλογή που δίνει έμφαση στη δομή και την οργάνωση, ενώ ο ρόλος του δεν θα περιορίζεται στην καθημερινή διαχείριση, αλλά επεκτείνεται στη διαμόρφωση ενός πολύ πιο σύγχρονου διοικητικού μοντέλου στην «πράσινη» ΠΑΕ, ενόψει και της «εισοδου» της ομάδας στην εποχή του Βοτανικού με την κατασκευή του νέου γηπέδου.