Αθλητικά

Σουηδία – Ελλάδα: Με τριάδα στην άμυνα η Εθνική ποδοσφαίρου και Τεττέη, Τζόλη και Παυλίδη στην ενδεκάδα

Η αρχική ενδεκάδα που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Με σύστημα 3-4-3 παρατάσσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την Εθνική ποδοσφαίρου, στο εκτός έδρας φιλικό ματς με την Σουηδία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χρησιμοποιεί τους Ρέτσο, Μαυροπάνο και Κουλιεράκη στην τριάδα της άμυνας, ενώ στην επίθεση της Εθνικής ποδοσφαίρου χρησιμοποιεί τους Τζόλη, Τεττέη και Παυλίδη. Ρότα και Τσιμίκας θα πάρουν τις πτέρυγες, ενώ στο χώρο του κέντρου θα αγωνιστούν οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Ρέτσος, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης – Ρότα, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Τσιμίκας – Τεττέη, Τζόλης, Παυλίδης.

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ethniki Omada (@ethnikiomada)

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