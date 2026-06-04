Σουηδία – Ελλάδα: Με τριάδα στην άμυνα η Εθνική ποδοσφαίρου και Τεττέη, Τζόλη και Παυλίδη στην ενδεκάδα

Με σύστημα 3-4-3 παρατάσσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την Εθνική ποδοσφαίρου, στο εκτός έδρας φιλικό ματς με την Σουηδία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χρησιμοποιεί τους Ρέτσο, Μαυροπάνο και Κουλιεράκη στην τριάδα της άμυνας, ενώ στην επίθεση της Εθνικής ποδοσφαίρου χρησιμοποιεί τους Τζόλη, Τεττέη και Παυλίδη. Ρότα και Τσιμίκας θα πάρουν τις πτέρυγες, ενώ στο χώρο του κέντρου θα αγωνιστούν οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης.

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Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Ρέτσος, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης – Ρότα, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Τσιμίκας – Τεττέη, Τζόλης, Παυλίδης.

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Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Μασούρας, Μουζακίτης, Δουβίκας, Μπ. Κωστούλας, Χατζηδιακός, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τριάντης, Ανδρούτσος, Ντόη, Κυζιρίδης.