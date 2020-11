Οι Μιλγουόκι Μπακς απέκτησαν τον Τζέιλεν Άνταμς (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς προσπαθούν ήδη να γεμίσουν το ρόστερ τους, έχοντας αφήσει αρκετούς παίκτες ελεύθερους και ως ανταλλαγές, με τον Τζέιλεν Άνταμς να συμφωνεί σε συμβόλαιο two-way.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε κυρίως στη G-League την περσινή σεζόν, έχοντας αποκτηθεί αρχικά από τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και ψάχνει μια θέση στο NBA.

Οι Μπακς αποφάσισαν έτσι να του δώσουν μια ευκαιρία, με two-way συμβόλαιο, το οποίο φέτος όμως δίνει τη δυνατότητα ακόμη και για 50 παιχνίδια σε έναν παίκτη, ενώ κάθε ομάδα μπορεί να έχει δύο τέτοιους στο ρόστερ της, λόγω κορονοϊού.

