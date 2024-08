Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ιταλίδα ολυμπιονίκης έχει χορηγό εταιρεία παρμεζάνας και φωτογραφίζεται με κεφάλια τυριού

Η ιταλίδα αθλήτρια Giorgia Villa πήρε ασημένιο και χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού, έχει χορηγό την εταρεία παρμεζάνας Big Parmesan και το διαδίκτυο την αγαπάει γι’ αυτό.

Η Ιταλίδα, που εντυπωσίασε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, ξεχώρισε από τους χρήστες του ίντερνετ, τόσο για τις επιδόσεις της όσο και για την εμφάνισή της.

Ως μέλος της ομάδας της Ιταλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η Villa βοήθησε να φέρει στη χώρα της το πρώτο ομαδικό μετάλλιο στην ενόργανη γυμναστική γυναικών μετά από σχεδόν εκατό χρόνια.

Έτσι κάποιοι την έψαξαν στο Διαδίκτυο και έμαθαν ότι έχει χορηγό εταιρεία παρμεζάνας και φωτογραφίζεται με κεφάλια τυριού.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν πρόκειται για ένα απλό deal μιας και η Giorgia Villa είναι ambassador της εταιρείας από το 2021.

