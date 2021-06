Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ θα έχει στη διάθεσή της τον Κέβιν Ντουράντ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο όπως αναφέρει έγκυρος Αμερικανός δημοσιογράφος σε ανάρτησή του στα social media.

Ο πρόωρος αποκλεισμός των Μπρούκλιν Νετς από τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο έφερε ένα καλό νέο για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, που θα διεκδικήσει ως φαβορί το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Καράνια, ο Κέβιν Ντουράντ αποφάσισε να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της ομάδας, η οποία πλέον γίνεται ακόμα πιο ισχυρή.

Brooklyn Nets star Kevin Durant is expected to commit to Team USA for the Tokyo Olympics this summer, sources tell me and @anthonyVslater. Durant averaged 34.3 points, 9.3 rebounds and 4.4 assists over 12 games this postseason.