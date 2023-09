Ο Ολυμπιακός έκανε την πρώτη προπόνηση με “γεμάτο” ρόστερ, αφού στην ομάδα προστέθηκε και ο Ίγκνας Μπραζντέικις και στη συνέχεια φωτογραφήθηκε και με τη νέα εμφάνιση για τη σεζόν 2023-24.

Με στόχο το νέο νταμπλ στην Ελλάδα και την κατάκτηση της Euroleague στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αυλαία της σεζόν και το πρώτο τρόπαιο, στο ελληνικό Super Cup.

Στο πρώτο παιχνίδι με το Περιστέρι λοιπόν, αναμένεται να φορέσει για πρώτη φορά επίσημα και τη νέα φανέλα της ομάδας, με την ερυθρόλευκη ρίγα, η οποία έκανε σήμερα (25/09) την εμφάνισή της, στη Media Day και τη φωτογράφιση της ομάδας για τη νέα σεζόν. Στη συνέχεια δε, παρουσιάστηκαν και η λευκή, με τη μαύρη εμφάνιση των Πειραιωτών.

New Season, New Jerseys, Same Goals!



