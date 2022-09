Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους με την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στο Eurobasket 2022, οι Κώστας Παπανικολάου και Γιαννούλης Λαρεντζάκης ενσωματώθηκαν σήμερα (19/9) στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας αλλά και του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, έπιασε δουλειά, όντας έτοιμος να ηγηθεί της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα τη νέα αγωνιστική περίοδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον ο Έλληνας τεχνικός αναμένει την άφιξη μόνο του Μουστάφα Φαλ για να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του. Ο Γάλλος σέντερ ολοκλήρωσε μόλις χθες (18/9) τις υποχρεώσεις του με τη Γαλλία στο Eurobasket 2022, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

😁 All smiles on their 1st Day back to 🔴⚪️ work! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFightkp pic.twitter.com/FOt1juIBzO