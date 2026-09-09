Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκο «σενάριο» με τον επιθετικό Μάριους Μουαντιλμαντζί της Σαμσουνσπόρ

Στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον Ολυμπιακό έρχεται το όνομα του Μάριους Μουαντιλμαντζί. Σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν την περίπτωση του επιθετικού της Σαμσουνσπόρ.

Ο Ταβολέρι αναφέρει πως ο Ολυμπιακός έχει στο μυαλό του τον 28χρονο φορ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Σαμσουνσπόρ.

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Ο Μουαντιλμαντζί είναι διεθνής με το Τσαντ, έχει ύψος 1,90 μ. και αγωνίζεται ως κεντρικός επιθετικός. Το συμβόλαιό του με τη Σαμσουνσπόρ έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Η περασμένη σεζόν -σε όλες τις διοργανώσεις- κατέγραψε συνολικά 52 συμμετοχές, σημειώνοντας 23 γκολ και μοιράζοντας επτά ασίστ. Στη Super Lig είχε 34 εμφανίσεις και 10 γκολ, ενώ ξεχώρισε ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή πορεία της Σαμσουνσπόρ, με οκτώ τέρματα σε δέκα αγώνες του Conference League.

Στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Πορτογαλία, φορώντας τη φανέλα της Πόρτο Β, ενώ αγωνίστηκε επίσης σε Ντεπορτίβο Άβες και Σερένγκ, πριν μετακομίσει το καλοκαίρι του 2023 στη Σαμσουνσπόρ.