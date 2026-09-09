Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε έπαυλη 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαϊάμι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε το Μιλγουόκι και τους Μπακς και συνεχίζει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ. Ο “Greek freak” μετακόμισε έτσι στην Φλόριντα και προχώρησε στην αγορά μιας έπαυλης, για να κατοικεί μαζί με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τα αρχεία ιδιοκτησίας, μια εταιρεία που συνδέεται με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κατέβαλε 13,5 εκατομμύρια δολάρια για μια έπαυλη έκτασης σχεδόν 1.115 τετραγωνικών στο Πάινκρεστ.

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Η έπαυλη του 31χρονου NBAer -η οποία δεν βρίσκεται σε παραθαλάσσια τοποθεσία- διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, δύο WC, αίθουσα ψυχαγωγίας (media room), πισίνα, τζακούζι και ξενώνα, βάσει της αγγελίας πώλησης.

Τον τελευταίο χρόνο, ο Αντετοκούνμπο έχει δαπανήσει περισσότερα από 69 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση ακινήτων πολλαπλών κατοικιών στο Ουισκόνσιν, το Μπρούκλιν και το Σικάγο, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Θυμίζουμε ότι ο “Greek Freak” έχει να βάλει… στην τσέπη τη φετινή σεζόν 58,4 εκατομμύρια δολάρια από τους Χιτ, ενώ υπάρχει και οψιόν στο συμβόλαιό του για το 2027/28.

Εάν αποφασίσει να ακυρώσει τον τελευταίο χρόνο του τρέχοντος συμβολαίου του, μπορεί να υπογράψει τετραετή επέκταση αξίας 275 εκατομμυρίων ενώ αν κρατήσει τον επόμενο χρόνο του συμβολαίου του, αναμένεται να προσθέσει άλλα τρία χρόνια στο Μαϊάμι, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για ένα deal ύψους 213,6 εκατομμύρια δολαρίων.