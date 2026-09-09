Αθλητικά

Champions League: Τα Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολι – Άρσεναλ και οι «μάχες» των Μπαρτσελόνα και Παρί

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των αγώνων της Τετάρτης (09.09.2026) για την 1η αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η πρεμιέρα της League Phase του Champions League συνεχίζεται την Τετάρτη (09.09.2026) με έξι ματς, με τους αγώνες της Τρίτης να έχουν δώσει 21 γκολ και την ΑΕΚ να επικρατεί της ΛΑΣΚ (1-0) στην Allwyn Arena.

Η δράση συνεχίζεται σήμερα (09.09.2026) και τα βλέμματα στρέφονται στα δύο “μεγάλα” ματς σε “Άνφιλντ” και “Ντιέγκο Μαραντόνα”.

Αρχικά, το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει στις 19:45 με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται τη Φέγενορντ και τη Στουτγάρδη να φιλοξενεί την Βίκινγκ. Στις 22:00 η δράση συνεχίζεται με τους αγώνες Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης και Νάπολι – Άρσεναλ να ξεχωρίζουν.

Παράλληλα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν παίζει στη Γαλλία με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, ενώ επίσης μεγάλη αναμέτρηση είναι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην Πορτογαλία με τη Γαλατασαράι.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης:

19:45 Στουτγκάρδη – Βίκινγκ / Magenta Sport 5

19:45 Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ / Magenta Sport 4

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας / Magenta Sport 7

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι / Magenta Sport 6

22:00 Νάπολι – Άρσεναλ / Magenta Sport 3

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης / Magenta Sport 2 / MEGA

Τα αποτελέσματα στα ματς της Τρίτης

Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα 2-3

(19′ Βέτλεσεν, 61′ πέν. Τρεσόλντι – 11′ Μακ Γκιν, 22′ Μπουέντια, 43′ Τζάκσον)

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0

(21′ Μαρίν)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

(14′ Μπαπέ, 23′ Βαλβέρδε – 77′ Αουγκούστο)

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2

(53’αυτ. Βέιγκα, 80′,85’πέν. Γκιρασί – 66′ Μουρίνιο, 90’+3 αυτ. Γκιρασί)

Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

(47′,90’+1 Χάαλαντ)

Λιλ – Μπέτις 2-3

(12′ Ουέντα, 36′ Αλεξάντρο – 33′,49′ Μπάρτρα, 53′ Πάροτ)

Το πρόγραμμα της Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ 19:45

Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 19:45

Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ 22:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ 22:00

Σλάβια Πράγας – Λανς 22:00

Κόμο – Λειψία 22:00

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
488
284
254
119
100
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
«Λαχτάρα» με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα: Η δυσφορία που «πάγωσε» τη Ντόρτμουντ και η νέα ατυχία μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια
Πρόβλημα με την κυκλοφορία του αίματος είχε ο Καρέτσας, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Ντόρτμουντ, που αγωνιά πλέον για τις εξετάσεις του 19χρονου Έλληνα ποδοσφαιριστή
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και το φορείο στο Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ
5
Newsit logo
Newsit logo