Champions League: Τα Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, Νάπολι – Άρσεναλ και οι «μάχες» των Μπαρτσελόνα και Παρί

Η πρεμιέρα της League Phase του Champions League συνεχίζεται την Τετάρτη (09.09.2026) με έξι ματς, με τους αγώνες της Τρίτης να έχουν δώσει 21 γκολ και την ΑΕΚ να επικρατεί της ΛΑΣΚ (1-0) στην Allwyn Arena.

Η δράση συνεχίζεται σήμερα (09.09.2026) και τα βλέμματα στρέφονται στα δύο “μεγάλα” ματς σε “Άνφιλντ” και “Ντιέγκο Μαραντόνα”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει στις 19:45 με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται τη Φέγενορντ και τη Στουτγάρδη να φιλοξενεί την Βίκινγκ. Στις 22:00 η δράση συνεχίζεται με τους αγώνες Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης και Νάπολι – Άρσεναλ να ξεχωρίζουν.

Παράλληλα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν παίζει στη Γαλλία με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, ενώ επίσης μεγάλη αναμέτρηση είναι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην Πορτογαλία με τη Γαλατασαράι.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης:

19:45 Στουτγκάρδη – Βίκινγκ / Magenta Sport 5

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19:45 Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ / Magenta Sport 4

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας / Magenta Sport 7

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι / Magenta Sport 6

22:00 Νάπολι – Άρσεναλ / Magenta Sport 3

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης / Magenta Sport 2 / MEGA

Τα αποτελέσματα στα ματς της Τρίτης

Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα 2-3

(19′ Βέτλεσεν, 61′ πέν. Τρεσόλντι – 11′ Μακ Γκιν, 22′ Μπουέντια, 43′ Τζάκσον)

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0

(21′ Μαρίν)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

(14′ Μπαπέ, 23′ Βαλβέρδε – 77′ Αουγκούστο)

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2

(53’αυτ. Βέιγκα, 80′,85’πέν. Γκιρασί – 66′ Μουρίνιο, 90’+3 αυτ. Γκιρασί)

Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

(47′,90’+1 Χάαλαντ)

Λιλ – Μπέτις 2-3

(12′ Ουέντα, 36′ Αλεξάντρο – 33′,49′ Μπάρτρα, 53′ Πάροτ)

Το πρόγραμμα της Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ 19:45

Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 19:45

Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ 22:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ 22:00

Σλάβια Πράγας – Λανς 22:00

Κόμο – Λειψία 22:00