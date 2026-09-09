Αθλητικά

Φαίη Δημητριάδου: Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 21χρονη αθλήτρια – «Ανείπωτη θλίψη» έγραψε ο ΣΕΓΑΣ

Η είδηση του ξαφνικού και τραγικού θανάτου της 21χρονης έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία των Σερρών αλλά και τον ΣΕΓΑΣ
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ΦΩΤΟ facebook.com/p/Γυμναστικός-Σύλλογος-Έδεσσας
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Στη θλίψη βυθίστηκε ο κλασικός αθλητικός κόσμος στη χώρα μας, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της μόλις 21 ετών Φαίης Δημητριάδου, σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.

“Η τοπική κοινωνία της Έδεσσας και ολόκληρος ο αθλητικός κόσμος της περιοχής βυθίστηκαν στο πένθος στο άκουσμα της τραγικής είδησης για τον αδόκητο χαμό της 21χρονης Φαίης Δημητριάδου.

Αθλήτρια του ΓΣ Έδεσσας, με διακρίσεις στις κατηγορίες Κ16 και Κ18, βρέθηκε από μικρή ηλικία στα στάδια και κυνήγησε τα όνειρά της. Το χαμογελαστό κορίτσι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη Ρόδο, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό και ανείπωτη θλίψη στις καρδιές της οικογένειας, των οικείων και της οικογένειας του στίβου” αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ, ενημερώνοντας για το τραγικό γεγονός.

Η Φαίη Δημητριάδου είχε ξεκινήσει τον αθλητισμό σε ηλικία μόλις πέντε ετών. Αγωνίστηκε στα 400 μέτρα και κατέγραψε διακρίσεις στις αναπτυξιακές κατηγορίες.

Σύμφωνα με το “rodiaki.gr” το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, στην πόλη της Ρόδου. Η 21χρονη οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, έχοντας ως συνεπιβάτιδα μία 27χρονη, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της, ανετράπη και προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Η Φαίη Δημητριάδου έχασε τη ζωή της, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Tο τελευταίο “αντίο” θα δοθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., στον Iερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Έδεσσα.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας αποχαιρέτησε με βαθιά οδύνη την αθλήτριά του:

«Πιο φτωχή η οικογένειά μας από σήμερα.

Με ανείπωτη θλίψη και συντριβή, η οικογένεια του Γ.Σ. Έδεσσας αποχαιρετά την αθλήτριά της, Δημητριάδου Φαίη.

Η ξαφνική και τραγική απώλειά της σε τροχαίο δυστύχημα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων μας και στον σύλλογό μας. Η 21 ετών Φαίη δεν ήταν μόνο μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος, αλλά ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως.

Κάθε μέρα μαζί μας, από την ηλικία των 5 ετών, μέχρι που έφυγε να σπουδάσει.

Είναι πολύ άσχημο να χάνουμε τα παιδιά μας, γιατί για εμάς είναι παιδιά μας τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα.

Οι προπονητές και οι συναθλητές της εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Καλό ταξίδι στο φως, Φαιούλα. Θα είσαι πάντα μαζί μας σε κάθε διαδρομή”.

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