Super League: Ο διαιτητής Αντρέα Κολόμπο στο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη (13.09.21:00, Newsit.gr), ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Super League, με την ΕΠΟ να ορίζει στο ματς της Τουμπας τον διαιτητή, Αντρέα Κολόμπο.
Βοηθοί του Ιταλού διαιτητή στο ΠΑΟΚ – Άρης θα είναι οι Τζουζέπε Περότι και Τζόρτζιο Περέτι, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Μιχάλης Ματσούκας. Ιταλική θα είναι και η παρουσία στο VAR του ντέρμπι, καθώς VAR ορίστηκε ο Μάρκο Ντι Μπέλο και AVAR ο Ιβάνο Πετσούτο. Παρατηρήτρια διαιτησίας θα είναι η Αντωνία Κοκοτού.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Αντρέα Κολόμπο έχει ήδη δύο παρουσίες στη Super League, αμφότερες σε ντέρμπι Ολυμπιακού – ΑΕΚ.
Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, ο Αναστάσιος Παπαπέτρου θα διευθύνει το Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ, ο Βασίλειος Φωτιάς θα “σφυρίξει” το Ολυμπιακός – ΟΦΗ, ενώ ο Σταύρος Τσιμεντερίδης θα είναι ο διαιτητής στο Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός.
Οι ορισμοί της 4ης αγωνιστικής:
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς
1ος βοηθός: Ανδρέας Μεϊντανάς
2ος βοηθός: Τρύφωνας Πετρόπουλος
4ος διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
AVAR: Μιχάλης Ματσούκας
Παρατηρητής διαιτησίας: Δημήτριος Θάνος
21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος
Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης
1ος βοηθός: Αθανάσιος Κλεπετσάνης
2ος βοηθός: Ισίδωρος Αρμακόλας
4ος διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης
VAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας
AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης
Παρατηρητής διαιτησίας: Βασίλειος Γαβριηλίδης
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
18:00 Καλαμάτα – Βόλος
Διαιτητής: Βασίλης Φίτσας
1ος βοηθός: Ηλίας Κωνσταντίνου
2ος βοηθός: Γεώργιος Φραγκιαδάκης
4ος διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης
VAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος
AVAR: Βασίλειος Φωτιάς
Παρατηρητής διαιτησίας: Πραξιτέλης Ζαχαριάδης
19:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου
1ος βοηθός: Μιχάλης Παπαδάκης
2ος βοηθός: Πέτρος Πάτρας
4ος διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας
VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος
AVAR: Δημήτριος Μόσχου
Παρατηρητής διαιτησίας: Γεώργιος Μπίκας
21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός
Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσιλάς
1ος βοηθός: Χρήστος Κορωνάς
2ος βοηθός: Σπύρος Οικονόμου
4ος διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος
VAR: Φώτιος Πολυχρόνης
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
Παρατηρητής διαιτησίας: Χρήστος Δαγκλής
21:00 ΠΑΟΚ – Άρης
Διαιτητής: Andrea Colombo
1ος βοηθός: Giuseppe Perrotti
2ος βοηθός: Giorgio Peretti
4ος διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας
VAR: Marco Di Bello
AVAR: Ivano Pezzuto
Παρατηρήτρια διαιτησίας: Αντωνία Κοκοτού
21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης
1ος βοηθός: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ
2ος βοηθός: Γεώργιος Χριστοδούλου
4ος διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης
AVAR: Γεώργιος Κόκκινος
Παρατηρητής διαιτησίας: Δημήτριος Κύρκος