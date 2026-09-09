Αθλητικά

Super League: Ο διαιτητής Αντρέα Κολόμπο στο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης

Οι διαιτητές των αγώνων της 4ης αγωνιστικής της Super League
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη (13.09.21:00, Newsit.gr), ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Super League, με την ΕΠΟ να ορίζει στο ματς της Τουμπας τον διαιτητή, Αντρέα Κολόμπο.

Βοηθοί του Ιταλού διαιτητή στο ΠΑΟΚ – Άρης θα είναι οι Τζουζέπε Περότι και Τζόρτζιο Περέτι, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Μιχάλης Ματσούκας. Ιταλική θα είναι και η παρουσία στο VAR του ντέρμπι, καθώς VAR ορίστηκε ο Μάρκο Ντι Μπέλο και AVAR ο Ιβάνο Πετσούτο. Παρατηρήτρια διαιτησίας θα είναι η Αντωνία Κοκοτού.

Ο Αντρέα Κολόμπο έχει ήδη δύο παρουσίες στη Super League, αμφότερες σε ντέρμπι Ολυμπιακού – ΑΕΚ.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, ο Αναστάσιος Παπαπέτρου θα διευθύνει το Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ, ο Βασίλειος Φωτιάς θα “σφυρίξει” το Ολυμπιακός – ΟΦΗ, ενώ ο Σταύρος Τσιμεντερίδης θα είναι ο διαιτητής στο Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός.

Οι ορισμοί της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς

1ος βοηθός: Ανδρέας Μεϊντανάς

2ος βοηθός: Τρύφωνας Πετρόπουλος

4ος διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

AVAR: Μιχάλης Ματσούκας

Παρατηρητής διαιτησίας: Δημήτριος Θάνος

21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος

Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης

1ος βοηθός: Αθανάσιος Κλεπετσάνης

2ος βοηθός: Ισίδωρος Αρμακόλας

4ος διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης

VAR: Σπυρίδων Ζαμπάλας

AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης

Παρατηρητής διαιτησίας: Βασίλειος Γαβριηλίδης

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

18:00 Καλαμάτα – Βόλος

Διαιτητής: Βασίλης Φίτσας

1ος βοηθός: Ηλίας Κωνσταντίνου

2ος βοηθός: Γεώργιος Φραγκιαδάκης

4ος διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

VAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος

AVAR: Βασίλειος Φωτιάς

Παρατηρητής διαιτησίας: Πραξιτέλης Ζαχαριάδης

19:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου

1ος βοηθός: Μιχάλης Παπαδάκης

2ος βοηθός: Πέτρος Πάτρας

4ος διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Δημήτριος Μόσχου

Παρατηρητής διαιτησίας: Γεώργιος Μπίκας

21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσιλάς

1ος βοηθός: Χρήστος Κορωνάς

2ος βοηθός: Σπύρος Οικονόμου

4ος διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος

VAR: Φώτιος Πολυχρόνης

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

Παρατηρητής διαιτησίας: Χρήστος Δαγκλής

21:00 ΠΑΟΚ – Άρης

Διαιτητής: Andrea Colombo

1ος βοηθός: Giuseppe Perrotti

2ος βοηθός: Giorgio Peretti

4ος διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας

VAR: Marco Di Bello

AVAR: Ivano Pezzuto

Παρατηρήτρια διαιτησίας: Αντωνία Κοκοτού

21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

1ος βοηθός: Ράινχαρντ Μπουξμπάουμ

2ος βοηθός: Γεώργιος Χριστοδούλου

4ος διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης

AVAR: Γεώργιος Κόκκινος

Παρατηρητής διαιτησίας: Δημήτριος Κύρκος

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