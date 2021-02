Ολυμπιακός: Γενέθλια με τούρτα και αγκαλιά Σπανούλη για τον Πρίντεζη (video)

Ο Γιώργος Πρίντεζης έκλεισε τα 36 του χρόνια και η ΚΑΕ Ολυμπιακός του έκανε σχετική έκπληξη στην προπόνηση στο ΣΕΦ, με τούρτα και ευχές από όλους τους συμπαίκτες του και το προπονητικό σταφ.

Όλοι μαζί του τραγούδησαν το “Happy Birthday” με τον συνοδοιπόρο του όλα αυτά τα χρόνια στους Πειραιώτες, Βασίλη Σπανούλης να του λέει «Χρόνια Πολλά, Γιωργάρα» και να τον αγκαλιάζει αμέσως μετά.

Το στιγμιότυπο κατέγραψε και η κάμερα του Olympiacos TV και αναρτήθηκε στα social media της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με πολλούς φίλους των “ερυθρόλευκων” να στέλνουν τις δικές τους ευχές στον… υπαρχηγό της αγαπημένης τους ομάδας.

A simple celebration, a gathering of friends, here wishing you great happiness and a joy that never ends! Happy B-Day George Printezis! 🥳🎂🎉 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/PnLsGiPFJk