Αυτός ο Ολυμπιακός δεν καταλαβαίνει ούτε από απουσίες. Τι κι αν αγωνίστηκε χωρίς δύο από τους καλύτερους παίκτες (Σλούκας και Φαλ) στο ρόστερ της, η ψυχωμένη ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έδειξε τα δόντια της και στην Μπαρτσελόνα, την οποία νίκησε με 73-66 στο ΣΕΦ, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο την παρουσία του στην κανονική περίοδο της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός, παίζοντας σκυλίσια άμυνα κι έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Σακίλ ΜακΚίσικ, κατάφερε να λυγίσει την κορυφαία ομάδα της Euroleague, Μπαρτσελόνα, με τον Παπανικολάου να βάζει την υπογραφή του στο φινάλε, σβήνοντας τα φώτα στον Σανλί και δίνοντας στη συνέχεια αέρα 6 πόντων στους Πειραιώτες.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 19-9, προσπέρασε την Αρμάνι Μιλάνο και η χειρότερη θέση που μπορεί να τερματίσει στην κανονική περίοδο είναι η τρίτη! Ελπίζει ακόμα και για τη δεύτερη θέση, αρκεί η Μπάγερν να νικήσει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο Αμερικανός φόργουορντ κατέθεσε και τη ψυχή του στο παρκέ, βγάζοντας ενέργεια και στις δύο πλευρές. Σταμάτησε στους 20 πόντους, ενώ ευστόχησε στις καθοριστικές βολές στο φινάλε.

Ο Παπανικολάου έκανε και πάλι όλη την αθόρυβη δουλειά, ενώ ο Χασάν Μάρτιν πάλεψε και για τον Φαλ κάτω από τα καλάθια.

Από πλευράς ηττημένων, ξεχώρισε ο Σανλί 13 πόντους, ενώ ο Μίροτιτς έμεινε μόλις στους 11 πόντους.

Ο αγώνας

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 10-2 στο 3’, όμως, με πιεστική άμυνα και περιφερειακή ευστοχία οι «ερυθρόλευκοι» μάζεψαν άμεσα στην διαφορά (10-12, στο 6’). Η Μπαρτσελόνα, που στο πρώτο μέρος κυριάρχησε απόλυτα στα ριμπάουντ (10-24), διατήρησε σταθερά το προβάδισμα (19-25 στο 13’), με τον Ολυμπιακό, ωστόσο, να μην της επιτρέπει να «ξεφύγει» στο σκορ (33-35 στο 18’). Τελικά, με ένα σερί 5-0 (και buzzer beater του Νικ Καλάθη) πήγαν στα αποδυτήρια με την ολοκλήρωση του πρώτου εικοσαλέπτου στο +7 (33-40).

Now that is what we call a THREE-POINTER! 🤯@Nick_Calathes15 hits the long three-pointer to end the first half!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/LItzZF9rJX — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 1, 2022

Οι «μπλαουγκράνα» παρέμειναν σταθερά σε θέση οδηγού (40-47). Ωστόσο, παρά τα κάκιστα ποσοστά του από τη γραμμή των βολών (είχε μόλις 3/8 στην 3η περίοδο), ο Ολυμπιακός κατάφερε με καλή άμυνα και πρωταγωνιστές τους Σακίλ ΜακΚίσικ και Χασάν Μάρτιν να φέρει τα πάνω κάτω με ένα επί μέρους σκορ 11-1 (51-48 στο 30’). Αυτομάτως το ματς εξελίχθηκε σε ντέρμπι πρώτου μεγέθους με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να συνεχίζει απτόητος το έργο του (64-63 στο 38’).

7 passes.

No one has more than one dribble.

An open shot.



THIS. IS. BASKETBALL. pic.twitter.com/A6ZB3wpt3Y — Marco Pagliariccio (@loupaya) April 1, 2022

Στο τελευταίο δίλεπτο, ωστόσο, πρωταγωνιστές ήταν όλοι όσοι πατούσαν παρκέ! Με σούπερ άμυνα, τρίποντο του Γουόκαπ και λέι απ του Παπανικολάου, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν για πρώτη φορά με 6π. (69-63). Με τρίποντο 32.6’’ για το τέλος ο Σανλί μείωσε με τρίποντο σε 69-66, με 2/2 ελεύθερες βολές ο ΜακΚίσικ διαμόρφωσε το 71-66 22’’ για τη λήξη, ενώ η τάπα του Μάρτιν στο λέι απ του Καλάθη ουσιαστικά «σφράγισε» τη νίκη! Από την γραμμή της φιλανθρωπίας ο ΜακΚίσικ έγραψε το τελικό 73-66.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-19, 33-40, 51-48, 73-66.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (2/3 τρίποντα), Ντόρσεϊ 9 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/7 βολές), Λούντζης, Λαρεντζάκης, Μάρτιν 8 (3/3 δίποντα, 2/4 βολές), Βεζένκοβ 13 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πρίντεζης 4, Παπανικολάου 6 (3/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 0/2 βολές, 5 ριμπάουντ,. 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ζαν-Σαρλ 7 (1), ΜακΚίσικ 20 (6/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα).

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Γιασικεβίτσιους): Έξουμ 2, Σανλί 13 (4/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/5 βολές, 5 ριμπάουντ), Μαρτίνεθ 2, Σμιτς 6 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χέιζ 6 (2/6 σουτ, 2/2 βολές), Λαπροβίτολα 3 (1/4 σουτ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 λάθη), Αμπρίνες 6 (2), Κούριτς 6, Μίροτιτς 11 (4/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Καϊσέδο 2, Νάτζι 2 (7 ριμπάουντ), Καλάθης 7 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη).

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 18/30 δίποντα, 7/18 τρίποντα, 16/27 βολές, 28 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 3 επιθετικά), 13 ασίστ, 8 κλεψίματ,α 4 μπλοκ, 14 λάθη.

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπαρτσελόνα: 22/40 δίποντα, 4/23 τρίποντα, 10/15 βολές, 44 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 17 επιθετικά), 16 ασίστ, 9 κλεψίματα, 19 λάθη.