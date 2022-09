Ο Αϊζάια Κάνααν θα είναι ο νέος ”εκτελεστής” του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν, με τον Αμερικανό γκαρντ να δείχνει από νωρίς δείγματα της εκτελεστικής του δεινότητας και τον επίσημο λογαριασμό της Euroleague να τον αποθεώνει.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Ολυμπιακού ο Αϊζάια Κάνααν αποδέχτηκε την πρόκληση να σουτάρει από το κέντρο του γηπέδου.

Ο Αμερικανός γκαρντ ευστόχησε στην τρίτη μόλις προσπάθεια του, κάνοντας το να δείχνει εύκολο. Το αποτέλεσμα ήταν η Euroleague να αναρτήσει το συγκεκριμένο στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ”Μην ανησυχείτε, ευστόχησε με την τρίτη”.

Υπενθυμίζεται ότι Κάνααν ήρθε στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για να καλύψει το κενό του Τάιλερ Ντόρσεϊ ο οποίος μετακόμισε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για λογαριασμό των Μάβερικς και στον Ολυμπιακό ευελπιστούν προσπάθειες σαν και αυτές του Αμερικανού στην προπόνηση να αποτυπωθούν και στο παρκέ.

Don’t worry, he got it on the third attempt 😎 💰 pic.twitter.com/goSqh4wtcJ