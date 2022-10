Ο Κουίνσι Έισι, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού την περασμένη σεζόν, πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από τη δράση σε ηλικία 32 ετών, προκειμένου να γίνει προπονητής.

Ο βετεράνος καλαθοσφαιριστής έγινε μέλος του σταφ των Τέξας Λέτζεντς, που είναι η θυγατρική ομάδα των Ντάλας Μάβερικς και συμμετέχει στο πρωτάθλημα της G League.

Coach Q has a good ring to it! @QuincyAcy pic.twitter.com/7pU5C0ncuA