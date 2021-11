Η Νιούκαστλ βρίσκεται σε περίοδο πλήρους “ανοικοδόμησης” στην Αγγλία, μετά την εξαγορά της από ζάμπλουτους Άραβες και ο πρώτος στόχος τους είναι η αλλαγή προπονητή, με τον Πέδρο Μαρτίνς να βρίσκεται στη λίστα τους.

Τα ονόματα των Πάουλο Φονσέκα, Λουσιάν Φαβρ και Λεονάρντο Ζαρντίμ “παίζουν” ήδη στα αγγλικά ΜΜΕ, αλλά οι “Times” προσέθεσαν και αυτό του προπονητή του Ολυμπιακού μεταξύ των υποψηφίων.

Σε σχετικό δημοσίευμα αναλύονται μάλιστα τα πεπραγμένα του Πορτογάλου τεχνικού στον Πειραιά και ο τρόπος παιχνιδιού της ομάδας του Ολυμπιακού, με τον ίδιο στον πάγκο του.

It’s definitely needed a new manager with new ideas ,direction for the team as we are currently rudderless sleepwalking towards relegation. #NUFC https://t.co/4DEwSC6OvY