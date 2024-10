Ολυμπιακός: Οι ευχές στον Γουίλμπεκιν για ταχεία ανάρρωση

Ο Ολυμπιακός με ένα post στο instagram θέλησε να ευχηθεί ταχεία ανάρρωση στον Σκότι Γουίλμπεκιν ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε απέναντι στους «ερυθρολεύκους» στην Euroleague.

Ο Σκότι Γουίλμπεκιν ήταν ο μεγάλος άτυχος στην πρεμιέρα της Euroleague, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ έπαθε ρήξη χιαστού στην αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σε μια φάση που πάτησε άσχημα το πόδι του, ο έμπειρος παίκτης σωριάστηκε στο έδαφος και έδειξε από την αρχή ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, με αποτέλεσμα να αποχωρεί υποβασταζόμενος από την αναμέτρηση. Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για τον τραυματισμό του Γουίλμπεκιν, ο Ολυμπιακός ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον παίκτη της Φενέρ, σε μια πολύ όμορφη κίνηση από την ομάδα του Πειραιά.

Sending healing thoughts your way. Get well soon Scottie Wilbekin!@FBBasketbol #OlympiacosBC pic.twitter.com/4wV1OfkqZc