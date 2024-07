Ολυμπιακός: Οριστικό ναυάγιο με Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ

Η μεταγραφή του Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ στον Ολυμπιακό ναυάγησε οριστικά, με τον 33χρονο επιθετικό να επιστρέφει στη Βαρκελώνη.

Ο Ολυμπιακός και ο Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ έφτασαν κοντά σε συμφωνία, ωστόσο η μεταγραφή του 33χρονου σέντερ φορ ναυάγησε.

Ο έμπειρος άσος, ο οποίος βρέθηκε και στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ, επέστρεψε στη Βαρκελώνη, με σκοπό να κοιτάξει τις εναλλακτικές επιλογές του και να αποφασίσει πού θα συνεχίσει την καριέρα του.

🚨⛔️ Martin Braithwaite, flying back to Barcelona from Athens as Olympiacos deal currently on hold after problems on personal terms.

Braithwaite, considering other options as free agent.



Braithwaite, considering other options as free agent. pic.twitter.com/6Uhf3yLbZt