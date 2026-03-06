Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80 τελικό: Ο ελληνικός εμφύλιος της Euroleague βάφτηκε ερυθρόλευκος

11η σερί νίκη για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Euroleague
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Euroleague
30η αγωνιστική
86 - 80
Τελικό
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούστηκαν στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague, με τους Οι λαβωμένους Πειραιώτες να επικρατούν με 86-80 και να αφήνουν τους πράσινους στην 10η θέση της κατάταξης.

23:25 | 06.03.2026
Καλό βράδυ από το NewsIt.gr
23:25 | 06.03.2026

Οι Πειραιώτες νίκησαν για 11η σερί φορά τους πράσινους στην Euroleague

23:24 | 06.03.2026
Τέλος αγώνα, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 86-80
23:21 | 06.03.2026

86-80 με 1/2 βολές του Πίτερς

23:21 | 06.03.2026
12 δευτερόλεπτα ακόμα. Νέο τάιμ άουτ
23:19 | 06.03.2026

85-80 από τον Χέιζ Ντέιβις

23:19 | 06.03.2026
Ακόμα ένα τάιμ άουτ
23:17 | 06.03.2026

85-78 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ

23:17 | 06.03.2026
Το παιχνίδι έχει κριθεί
23:16 | 06.03.2026
16 δευτερόλεπτα ακόμα, κατοχή Ολυμπιακός και τάιμ άουτ
23:14 | 06.03.2026

Βήματα από τον Ναν, ακόμα ένα λάθος από τον Αμερικανό

23:13 | 06.03.2026
35 δευτερόλεπτα ακόμα

83-78 με 1/2 βολές του Γκραντ

23:13 | 06.03.2026

83-77 από τον Γουόρντ

23:11 | 06.03.2026

81-77 από τον Ναν

23:11 | 06.03.2026
Τάιμ άουτ από τον Αταμάν. Ένα λεπτό ακόμα
23:11 | 06.03.2026

81-75 με 2/2 βολές του Νιλικίνα

23:09 | 06.03.2026

79-75 με 2/2 βολές του Όσμαν

23:08 | 06.03.2026
Ένα λεπτό ακόμα
23:07 | 06.03.2026

Βήματα από τον Μιλουτίνοφ

23:07 | 06.03.2026

Ακόμα ένα λάθος από τον Ναν σε κρίσιμο σημείο

23:05 | 06.03.2026

79-73 με 2/2 βολές του ΜακΚίσικ

23:03 | 06.03.2026
2:24 ακόμα
23:01 | 06.03.2026

77-73 με 2/2 βολές του Γκραντ

23:01 | 06.03.2026

77-71 από τον Γουόρντ

22:59 | 06.03.2026

75-71 με 2/2 βολές του Χέιζ-Ντέιβις

22:57 | 06.03.2026

75-69 με τρίποντο του Ναν

22:57 | 06.03.2026
4:22 πριν το τέλος, τάιμ άουτ από τον Αταμάν
22:56 | 06.03.2026

75-66 με κάρφωμα του Γουόρντ

22:53 | 06.03.2026

73-66 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

22:52 | 06.03.2026
Πέντε λεπτά ακόμα

70-66 με καλάθι και φάουλ του Χέιζ-Ντέιβις

22:52 | 06.03.2026

70-63 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

22:51 | 06.03.2026

67-63 από τον Ναν

22:50 | 06.03.2026

67-61 με 2/2 βολές του Ζόζεφ

22:49 | 06.03.2026
Επτά λεπτά ακόμα
22:49 | 06.03.2026

65-61 με κάρφωμα του Τζόουνς

22:48 | 06.03.2026

63-61 με κάρφωμα του Χέιζ Ντέιβις

22:47 | 06.03.2026

63-59 με 2/2 βολές του ΜακΚίσικ

22:46 | 06.03.2026

61-59 με τρίποντο του Ζόζεφ

22:44 | 06.03.2026

58-59 με τρίποντο του Ναν

22:44 | 06.03.2026
Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος
22:41 | 06.03.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 58-56
22:40 | 06.03.2026

58-56 από τον Χουάντσο

22:39 | 06.03.2026

58-54 με 2/2 βολές του Σλούκα

22:39 | 06.03.2026

Από μία τεχνική ποινή στον καθέναν

22:37 | 06.03.2026

Αψιμαχία Σλούκα με Ταϊρίκ Τζόουνς

22:37 | 06.03.2026

58-52 από τον Γουόρντ

22:37 | 06.03.2026

56-52 από τον Ζόζεφ

22:37 | 06.03.2026
54-52 με τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις
22:36 | 06.03.2026

Ο Χέιζ-Ντέιβις επέστρεψε στο παρκέ, για να δούμε αν μπορεί να γίνει παράγοντας του αγώνα

22:33 | 06.03.2026

54-49 με 2/2 βολές του Όσμαν

22:32 | 06.03.2026

54-47 με τρίποντο του Παπανικολάου

22:32 | 06.03.2026

51-47 από τον Πίτερς

22:30 | 06.03.2026

49-47 από τον Όσμαν

22:29 | 06.03.2026
25' Τάιμ άουτ. Ο Παναθηναϊκός έχει βρει ρυθμό στην επίθεση και επέστρεψε στη διεκδίκηση του αγώνα
22:29 | 06.03.2026

49-45 με τρίποντο του Μήτογλου

22:28 | 06.03.2026

49-42 με τρίποντο του Χουάντσο

22:27 | 06.03.2026

Ο Μήτογλου στο παρκέ αντί του Χολμς, δεν έπαιξε καλή άμυνα στο τρίποντο του Φουρνιέ

22:26 | 06.03.2026

49-39 με τρίποντο του Φουρνιέ

22:26 | 06.03.2026

46-39 από τον Νιλικίνα

22:26 | 06.03.2026

44-39 μειώνει ο Χολμς

22:25 | 06.03.2026
Ο Χολμς παίζει με 4 φάουλ, ο Φαρίντ είναι εκτός αγώνα! Τεράστιο πρόβλημα στο "5" για τους πράσινους
22:24 | 06.03.2026
Τέταρτο φάουλ για τον Χολμς

44-37 με καλάθι και φάουλ του Παπανικολάου

22:21 | 06.03.2026

42-37 με 2/2 βολές του Γκραντ

22:21 | 06.03.2026

Το 42-35 ήρθε μετά τις βολές του Πίτερς

22:21 | 06.03.2026

Το καλάθι του Πίτερς δεν μετράει καθώς έχει προηγηθεί αντιαθλητικό του Χολμς

22:19 | 06.03.2026
Ο Κένεθ Φαρίντ δεν συνεχίζει στο παιχνίδι

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού έχει υποστεί διάσειση

22:18 | 06.03.2026

42-35 με καλάθι και φάουλ του Πίτερς

22:17 | 06.03.2026

40-35 με τρίποντο του Ναν

22:16 | 06.03.2026

40-32 με καλάθι και φάουλ του Ναν

22:03 | 06.03.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
22:03 | 06.03.2026

Ο Ναν έχει κλειστεί από την άμυνα του Ολυμπιακού, ενώ ο Χέιζ Ντέιβις είναι άποντος

22:02 | 06.03.2026
Οι πράσινοι καλούνται να βρουν λύσεις στην επίθεση

Όλοι οι παίκτες του, με εξαίρεση τον Χουάντσο, είναι κάτω του μετρίου

22:02 | 06.03.2026

Ανώτερος ο Ολυμπιακός, έχει εγκλωβίσει με την άμυνα του τον Παναθηναϊκό

21:58 | 06.03.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 40-29
21:57 | 06.03.2026

40-29 με τρίποντο του Όσμαν

21:56 | 06.03.2026

40-26 από τον Ντόρσεϊ

21:56 | 06.03.2026
Τεχνική ποινή στον Ναν, μία ακόμα για τον Αμερικανό που δεν σταματάει να διαμαρτύρεται στους ρέφερι
21:55 | 06.03.2026

38-26 από τον Ναν

21:53 | 06.03.2026

38-24 από τον Όσμαν

21:53 | 06.03.2026

38-22 από τον Μιλουτίνοφ

21:53 | 06.03.2026

36-22 με τρίποντο του Χουάντσο

21:52 | 06.03.2026

36-19 με τρίποντο του Νιλικίνα

21:52 | 06.03.2026
Εκτός κλίματος αγώνα ο Ναν

Δεν σταματάει να κάνει λάθη

21:51 | 06.03.2026

33-19 από τον Μιλουτίνοφ

21:49 | 06.03.2026

31-19 από τον Ναν

21:49 | 06.03.2026
Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 17 πόντους σε 16 λεπτά!
21:46 | 06.03.2026
16' Τάιμ άουτ, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να ελέγχει απόλυτα τον αγώνα
21:46 | 06.03.2026

31-17 μειώνει ο Χουάντσο

21:44 | 06.03.2026

31-15 από τον Φουρνιέ

21:44 | 06.03.2026
Ο Ολυμπιακός κυριαρχεί στο παρκέ
21:43 | 06.03.2026
14' Τάιμ άουτ από τον Εργκίν Αταμάν, ο Παναθηναϊκός έχει τραγική εικόνα
21:42 | 06.03.2026

29-15 με τρίποντο του Νιλικίνα

21:40 | 06.03.2026

26-15 από τον Γουόρντ

21:40 | 06.03.2026

24-15 από τον Ρογκαβόπουλο

21:39 | 06.03.2026

24-13 από τον ΜακΚίσικ

21:37 | 06.03.2026

22-13 από τον ΜακΚίσικ

21:37 | 06.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:35 | 06.03.2026

Κάκιστος επιθετικά ο Παναθηναϊκός με τα βασικά του όπλα (Ναν, Σλούκας, Όσμαν) να έχουν ξεκινήσει πολύ άσχημα

21:35 | 06.03.2026

Καλύτερος ο Ολυμπιακός, βρήκε τρόπο να σκοράρει από την περιφέρεια αλλά και από το ζωγραφιστό με τον Μιλουτίνοφ

21:34 | 06.03.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου στο ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 20-13
21:31 | 06.03.2026

20-13 με 1/2 βολές του Ζόζεφ

21:29 | 06.03.2026

19-13 από τον Ζόζεφ

21:27 | 06.03.2026

17-13 από τον Γκραντ

21:24 | 06.03.2026

17-11 με 2/3 βολές από τον Ντόρσεϊ

21:24 | 06.03.2026

15-11 από τον Μιλουτίνοφ

21:23 | 06.03.2026

13-11 απαντάει αμέσως ο Γκραντ

21:22 | 06.03.2026

13-9 με τρίποντο του Πίτερς

21:22 | 06.03.2026

10-9 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ

21:21 | 06.03.2026
Πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό!

Δεύτερο φάουλ του Χολμς

21:20 | 06.03.2026

8-9 από τον Χουάντσο

21:19 | 06.03.2026

8-7 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ

21:18 | 06.03.2026

Πράσινο προβάδισμα (6-7) με Χολμς

21:17 | 06.03.2026

6-5 απαντάει με τρίποντο ο Όσμαν

21:16 | 06.03.2026

6-2 με νέο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Παπανικολάου

21:16 | 06.03.2026

3-2 απαντάει με τρίποντο ο Ντόρσεϊ

21:16 | 06.03.2026

0-2 από τον Χουάντσο, έπειτα από επιθετικό ριμπάουντ

21:15 | 06.03.2026
Τζάμπολ στο ΣΕΦ
21:14 | 06.03.2026
Οι πεντάδες των ομάδων

Παναθηναϊκός: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς

Ολυμπιακός: Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ

21:11 | 06.03.2026

Παρουσιάζονται οι δύο ομάδες
 

21:07 | 06.03.2026
Ο Ζάρκο Πάσπαλι στο ΣΕΦ
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:06 | 06.03.2026
Θερμό τετ-α-τετ Μπαρτζώκα-Αταμάν
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
21:05 | 06.03.2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:04 | 06.03.2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:03 | 06.03.2026
Στο παρκέ οι δύο ομάδες
21:01 | 06.03.2026
Η επική μπλούζα ενός οπαδού του Ολυμπιακού με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ.(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
21:01 | 06.03.2026
Ο Λεσόρ πήγε στο ΣΕΦ με φούτερ της Θύρας 13
Ο Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ με φούτερ της Θύρας 13 στο ΣΕΦ: Μακάρι να μπορούσα να παίξω, αλλά δεν είμαι στο 100%
Ο Γάλλος σέντερ έμεινε εκτός πράσινης δωδεκάδας για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
20:59 | 06.03.2026
20:58 | 06.03.2026
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν παίξει 25 φορές στη σύγχρονη Euroleague, από το 2000 κι έπειτα δηλαδή

Ο Ολυμπιακός έχει 18, ο Παναθηναϊκός έχει επτά νίκες. Οι Πειραιώτες τρέχουν σερί 10 νικών στη Euroleague, η τελευταία φορά που νίκησαν οι πράσινοι ήταν τον Φεβρουάριο του 2021

 

20:58 | 06.03.2026
Ο Ματίας Λεσόρ
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Χωρίς Ματίας Λεσόρ οι «πράσινοι», εκτός 12άδας ο Μόντε Μόρις για τους Πειραιώτες
Γνωστοί έγιναν οι παίκτες που θα αγωνιστούν στο ντέρμπι του ΣΕΦ
20:58 | 06.03.2026
Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις
Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις πήγε μόνος του στο ΣΕΦ τρεις ώρες πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Νωρίτερα από την αποστολή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, ο Αμερικανός φόργουορντ των «πρασίνων»
20:58 | 06.03.2026
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80 τελικό: Ο ελληνικός εμφύλιος της Euroleague βάφτηκε ερυθρόλευκος
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Με προστατευτικό ο πάγκος των «πρασίνων» στο ΣΕΦ
Έξτρα μέτρα ασφαλείας από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ
20:57 | 06.03.2026
Χωρίς Λεσόρ η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου

20:56 | 06.03.2026
Λαβωμένος ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι. Νοκ άουτ οι Γουόκαπ, Βεζένκοφ και Μόρις

Νιλικίνα, Γουορντ, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα

20:55 | 06.03.2026
Ο Ολυμπιακός είναι πιο άνετος βαθμολογικά και παλεύει για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, μιας και είναι στην 10η θέση και δίνει μάχη για την είσοδο στα πλέι οφ

20:54 | 06.03.2026
Πρόκειται για έναν ελληνικό εμφύλιο με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 18-10, ενώ οι «πράσινοι» βρίσκονται στο 16-13
 

20:54 | 06.03.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague

