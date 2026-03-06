Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80 τελικό: Ο ελληνικός εμφύλιος της Euroleague βάφτηκε ερυθρόλευκος

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούστηκαν στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague, με τους Οι λαβωμένους Πειραιώτες να επικρατούν με 86-80 και να αφήνουν τους πράσινους στην 10η θέση της κατάταξης.
Οι Πειραιώτες νίκησαν για 11η σερί φορά τους πράσινους στην Euroleague
86-80 με 1/2 βολές του Πίτερς
85-80 από τον Χέιζ Ντέιβις
85-78 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
Βήματα από τον Ναν, ακόμα ένα λάθος από τον Αμερικανό
83-78 με 1/2 βολές του Γκραντ
83-77 από τον Γουόρντ
81-77 από τον Ναν
81-75 με 2/2 βολές του Νιλικίνα
79-75 με 2/2 βολές του Όσμαν
Βήματα από τον Μιλουτίνοφ
Ακόμα ένα λάθος από τον Ναν σε κρίσιμο σημείο
79-73 με 2/2 βολές του ΜακΚίσικ
77-73 με 2/2 βολές του Γκραντ
77-71 από τον Γουόρντ
75-71 με 2/2 βολές του Χέιζ-Ντέιβις
75-69 με τρίποντο του Ναν
75-66 με κάρφωμα του Γουόρντ
73-66 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
70-66 με καλάθι και φάουλ του Χέιζ-Ντέιβις
70-63 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
67-63 από τον Ναν
67-61 με 2/2 βολές του Ζόζεφ
65-61 με κάρφωμα του Τζόουνς
63-61 με κάρφωμα του Χέιζ Ντέιβις
63-59 με 2/2 βολές του ΜακΚίσικ
61-59 με τρίποντο του Ζόζεφ
58-59 με τρίποντο του Ναν
58-56 από τον Χουάντσο
58-54 με 2/2 βολές του Σλούκα
Από μία τεχνική ποινή στον καθέναν
Αψιμαχία Σλούκα με Ταϊρίκ Τζόουνς
58-52 από τον Γουόρντ
56-52 από τον Ζόζεφ
Ο Χέιζ-Ντέιβις επέστρεψε στο παρκέ, για να δούμε αν μπορεί να γίνει παράγοντας του αγώνα
54-49 με 2/2 βολές του Όσμαν
54-47 με τρίποντο του Παπανικολάου
51-47 από τον Πίτερς
49-47 από τον Όσμαν
49-45 με τρίποντο του Μήτογλου
49-42 με τρίποντο του Χουάντσο
Ο Μήτογλου στο παρκέ αντί του Χολμς, δεν έπαιξε καλή άμυνα στο τρίποντο του Φουρνιέ
49-39 με τρίποντο του Φουρνιέ
46-39 από τον Νιλικίνα
44-39 μειώνει ο Χολμς
44-37 με καλάθι και φάουλ του Παπανικολάου
42-37 με 2/2 βολές του Γκραντ
Το 42-35 ήρθε μετά τις βολές του Πίτερς
Το καλάθι του Πίτερς δεν μετράει καθώς έχει προηγηθεί αντιαθλητικό του Χολμς
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού έχει υποστεί διάσειση
42-35 με καλάθι και φάουλ του Πίτερς
40-35 με τρίποντο του Ναν
40-32 με καλάθι και φάουλ του Ναν
Ο Ναν έχει κλειστεί από την άμυνα του Ολυμπιακού, ενώ ο Χέιζ Ντέιβις είναι άποντος
Όλοι οι παίκτες του, με εξαίρεση τον Χουάντσο, είναι κάτω του μετρίου
Ανώτερος ο Ολυμπιακός, έχει εγκλωβίσει με την άμυνα του τον Παναθηναϊκό
40-29 με τρίποντο του Όσμαν
40-26 από τον Ντόρσεϊ
38-26 από τον Ναν
38-24 από τον Όσμαν
38-22 από τον Μιλουτίνοφ
36-22 με τρίποντο του Χουάντσο
36-19 με τρίποντο του Νιλικίνα
Δεν σταματάει να κάνει λάθη
33-19 από τον Μιλουτίνοφ
31-19 από τον Ναν
31-17 μειώνει ο Χουάντσο
31-15 από τον Φουρνιέ
29-15 με τρίποντο του Νιλικίνα
26-15 από τον Γουόρντ
24-15 από τον Ρογκαβόπουλο
24-13 από τον ΜακΚίσικ
22-13 από τον ΜακΚίσικ
Κάκιστος επιθετικά ο Παναθηναϊκός με τα βασικά του όπλα (Ναν, Σλούκας, Όσμαν) να έχουν ξεκινήσει πολύ άσχημα
Καλύτερος ο Ολυμπιακός, βρήκε τρόπο να σκοράρει από την περιφέρεια αλλά και από το ζωγραφιστό με τον Μιλουτίνοφ
20-13 με 1/2 βολές του Ζόζεφ
19-13 από τον Ζόζεφ
17-13 από τον Γκραντ
17-11 με 2/3 βολές από τον Ντόρσεϊ
15-11 από τον Μιλουτίνοφ
13-11 απαντάει αμέσως ο Γκραντ
13-9 με τρίποντο του Πίτερς
10-9 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
Δεύτερο φάουλ του Χολμς
8-9 από τον Χουάντσο
8-7 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
Πράσινο προβάδισμα (6-7) με Χολμς
6-5 απαντάει με τρίποντο ο Όσμαν
6-2 με νέο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Παπανικολάου
3-2 απαντάει με τρίποντο ο Ντόρσεϊ
0-2 από τον Χουάντσο, έπειτα από επιθετικό ριμπάουντ
Παναθηναϊκός: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς
Ολυμπιακός: Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ
Παρουσιάζονται οι δύο ομάδες
Ο Ολυμπιακός έχει 18, ο Παναθηναϊκός έχει επτά νίκες. Οι Πειραιώτες τρέχουν σερί 10 νικών στη Euroleague, η τελευταία φορά που νίκησαν οι πράσινοι ήταν τον Φεβρουάριο του 2021
Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου
Νιλικίνα, Γουορντ, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα
Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, μιας και είναι στην 10η θέση και δίνει μάχη για την είσοδο στα πλέι οφ
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 18-10, ενώ οι «πράσινοι» βρίσκονται στο 16-13
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague