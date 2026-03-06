Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Χωρίς Ματίας Λεσόρ οι «πράσινοι», εκτός 12άδας ο Μόντε Μόρις για τους Πειραιώτες

Γνωστοί έγιναν οι παίκτες που θα αγωνιστούν στο ντέρμπι του ΣΕΦ
Ο Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ σε προπόνηση του Παναθηναϊκού / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγες (06/03/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague, με τις δύο ομάδες να ανακοινώνουν τις 12άδας της αναμέτρησης.

Ο Μόντε Μόρις έμεινε τελικά εκτός για τον Ολυμπιακό και προστίθεται στις απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός δεν θα ρισκάρει τελικά με τη συμμετοχή του Ματίας Λεσόρ και η επιστροφή του στην ενεργό δράση θα έρθει μετά το ντέρμπι του ΣΕΦ.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Λαρεντζάκης

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου

