Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Χωρίς Ματίας Λεσόρ οι «πράσινοι», εκτός 12άδας ο Μόντε Μόρις για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει σε λίγες (06/03/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της Euroleague, με τις δύο ομάδες να ανακοινώνουν τις 12άδας της αναμέτρησης.

Ο Μόντε Μόρις έμεινε τελικά εκτός για τον Ολυμπιακό και προστίθεται στις απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός δεν θα ρισκάρει τελικά με τη συμμετοχή του Ματίας Λεσόρ και η επιστροφή του στην ενεργό δράση θα έρθει μετά το ντέρμπι του ΣΕΦ.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Λαρεντζάκης

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου