Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Με προστατευτικό ο πάγκος των «πρασίνων» στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός θα “μονομαχήσει” απόψε (06/03/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) με τον Παναθηναϊκό στο “αιώνιο” ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, με το ΣΕΦ να ετοιμάζεται για… μάχη μέχρις εσχάτων.

Με τις δύο ομάδες να “παλεύουν” για τις θέσεις των πλέι οφ στη φετινή Euroleague, το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός συγκεντρώνει τα βλέμματα ολόκληρης της Ευρώπης και το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο από οπαδούς των Πειραιωτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το λόγο αυτό όμως, η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ πήρε και τα μέτρα της, για την ασφάλεια στο ΣΕΦ, με ένα προστατευτικό plexiglass να τοποθετείται πάνω από τον πάγκο των “πρασίνων”.