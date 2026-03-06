Αθλητικά

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις πήγε μόνος του στο ΣΕΦ τρεις ώρες πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Νωρίτερα από την αποστολή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, ο Αμερικανός φόργουορντ των «πρασίνων»
Η αντίστροφη μέτρηση για ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην 30η αγωνιστική της Euroleague (06/03/26, 21:15, Live από το Newsit.gr), έχει πλέον ξεκινήσει, με τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις να βρίσκεται από νωρίς στο ΣΕΦ.

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έφυγε μόνος του από το ξενοδοχείο της αποστολής του Παναθηναϊκού και πήγε στο γήπεδο του Ολυμπιακού τρεις ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα, για να κάνει με την… ησυχία του την προθέρμανσή του για το ντέρμπι της Euroleague.

Μόλις στο πρώτο του ματς στο ΣΕΦ ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Αμερικανός φόργουορντ και MVP των τελικών της Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε, δεν θέλησε να χαλάσει την προσωπική του ρουτίνα και πήγε πολύ νωρίτερα στο γήπεδο για το ματς.

Μαζί του ήταν και ο υπεύθυνος ασφαλείας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μιχάλης Γεωργαντής.

