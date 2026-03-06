Αθλητικά

Ο Ματίας Λεσόρ με φούτερ της Θύρας 13 στο ΣΕΦ: Μακάρι να μπορούσα να παίξω, αλλά δεν είμαι στο 100%

Ο Γάλλος σέντερ έμεινε εκτός πράσινης δωδεκάδας για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Ο Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ έδωσε το “παρών” στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γάλλος σέντερ έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του, αλλά δεν θα επιστρέψει στη δράση στο αιώνιο ντέρμπι. Όπως εξήγησε ο Ματίας Λεσόρ, ακόμα δεν είναι στο 100% για να προσφέρει τις υπηρεσίες του σ’ ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

“Μακάρι να μπορούσα να παίξω (κόντρα στον Ολυμπιακό). Θα περιμένω να είμαι 100% για να αγωνιστώ. Θα δούμε”, δήλωσε ο Γάλλος ψηλός, ο οποίος παρότι επέστρεψε στις προπονήσεις αυτή την εβδομάδα, έμεινε εκτός δωδεκάδας.

Να σημειωθεί ότι ο Ματίας Λεσόρ εμφανίστηκε στο ΣΕΦ με φούτερ της Θύρας 13, το οποίο προμηθεύτηκε από τον σύνδεσμο του Βύρωνα.

