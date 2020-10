Ολυμπιακός: Πανηγύρισε και το Κεντάκι το buzzer beater του Χάρισον (video)

Ο Άαρον Χάρισον πέτυχε ένα φοβερό buzzer beater στο ΣΕΦ για να χαρίσει τη νίκη στον Ολυμπιακό επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με το καλάθι του να γίνεται είδηση και στο… Κεντάκι των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε στο φημισμένο Πανεπιστήμιο στα κολεγιακά του χρόνια, όπου έκανε αντίστοιχα… όργια, έχοντας και τρία buzzer beater το 2014 στη March Madness κόντρα σε Λούιβιλ, Μίσιγκαν και Γουισκόνσιν.

Το Κεντάκι δεν τον ξέχασε έτσι και ανάρτησε το τρίποντό του με τον Ολυμπιακό στο twitter, γράφοντας: “Χμμμμμ σαν να το έχουμε ξαναδεί αυτό στο παρελθόν”.

Hmmmmm seems like we’ve seen this before 😼 pic.twitter.com/gXD9mqvdAd