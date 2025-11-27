Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης ανάλυση: Το «μέταλλο» των Πειραιωτών και ο ανίκητος Εμπαπέ

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 4-3 από την «πανίσχυρη» Ρεάλ Μαδρίτης στην 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, μετά από μία συγκλονιστική προσπάθεια που σταμάτησε πάνω στον εκπληκτικό Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε τέσσερα γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό και τον «καταδίκασε» σε ήττα, παρά τη φοβερή εμφάνιση των Πειραιωτών και τις τρεις γκολάρες των Τσικίνιο, Ταρέμι και Ελ Κααμπί.

Οι Πειραιώτες έμειναν όμως με αυτόν τον τρόπο και στους 2 βαθμούς σε 5 αγώνες στη League Phase του Champions League και χρειάζονται πλέον υπερπροσπάθεια για να πάρουν την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Η ποιότητα του Εμπαπέ έκανε τη διαφορά

Ο Ολυμπιακός μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι και με το γκολ του Τσικίνιο στο 8′ κατάφερε να «κυριαρχήσει» στον αγωνιστικό χώρο για σχεδόν ένα 20λεπτο, αλλά η ποιότητα του Κιλιάν Εμπαπέ άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήθελε την ομάδα του ψηλά στο γήπεδο, αλλά αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν και κάποια κενά στην άμυνα, με τον Γάλλο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να τα εκμεταλλεύεται στο απόλυτο. Στην πρώτη του καλή φάση στο ματς, δεν άφησε τον Ολυμπιακό να… γλιτώσει.

Ο Εμπαπέ ισοφάρισε στο 22′ και μέχρι το 29′ είχε αλλάξει όλο το παιχνίδι, με 3 δικά του γκολ σε 6,5 λεπτά, να διαμορφώνουν το 3-1 του ημιχρόνου υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είχαν και ευκαιρίες για ακόμη μεγαλύτερο σκορ.

Το «μέταλλο» του τροπαιούχου του Conference League

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε έτσι, παρά την προσπάθειά του, να κινδυνεύει με… διασυρμό μπροστά στους οπαδούς του. Πολλές ομάδες σε όλη την Ευρώπη θα μπορούσαν να έχουν λυγίσει από την πίεση και την ποιότητα των αστεριών της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά οι Πειραιώτες δεν είναι ανάμεσα σε αυτές.

Με το τρόπαιο του Conference League στα αποδυτήριά του, ο Ολυμπιακός κοίταξε στα… μάτια τη «Βασίλισσα» και έφθασε να την κάνει να… παρακαλάει να τελειώσει ο αγώνας στο «Καραϊσκάκης».

Παρότι δέχθηκε και τέταρτο γκολ από τον Εμπαπέ αμέσως μετά την πρώτη μείωση του σκορ από τον Ταρέμι, ο Ολυμπιακός δεν «λύγισε». Έβγαλε ένα… τσουβάλι φάσεις με σχεδόν όλους τους παίκτες του και έφθασε μία… ανάσα από την ισοφάριση, με τον Ελ Κααμπί. Έστω κι αν το τέταρτο γκολ δεν ήρθε όμως, ο Ολυμπιακός έπεσε… μαχόμενος και έδειξε το «μέταλλό» του και στο Champions League.