Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η φανέλα που θα φορέσουν οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ στο ματς του Champions League

Η ανάρτηση που έκαναν οι ερυθρόλευκοι στα social media
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε το βράδυ την Ρεάλ Μαδρίτης (26.11.2025, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, Mega) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Λίγες ώρες πριν τη “σέντρα” του αγώνα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός “αποκάλυψε” -με ανάρτηση στα social media- τη φανέλα που θα φορέσουν οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

 
 
 
 
 
Οι Πειραιώτες θα φορέσουν την κλασική ερυθρόλευκη των εντός έδρας παιχνιδιών, έχοντας φυσικά στο μανίκι της τα… αστέρια του σήματος του Champions League.

