Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Οι σκέψεις των δύο προπονητών για τις ενδεκάδες στην αναμέτρηση

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική του Champions League (26/11/25, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, Mega) και οι δύο προπονητές φαίνεται πως έχουν κατασταλάξει για τις περισσότερες επιλογές στη βασική ενδεκάδα των ομάδων τους.

Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να δει τον Ολυμπιακό να ακολουθεί το πλάνο του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο θεωρεί, όπως δήλωσε, ότι είναι ικανό να φέρει θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα του. Το δίλημμά του για την ενδεκάδα είναι ανάμεσα στον Γκαρθία και τον Μουζακίτη, με τον Ισπανό χαφ να έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει μία θέση βασικού, λόγω της εμπειρίας του σε μεγάλα παιχνίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πιθανή ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Μάρτινς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει να διαχειριστεί αρκετά προβλήματα στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό, όμως το βάθος στο ρόστερ της ομάδας του κάνει την πιθανή ενδεκάδα των μερένχες να φαντάζει πλήρης. Η μόνη σκέψη του Ισπανού προπονητή είναι το ποιός θα καλύψει το κενό στο κέντρο της άμυνας, καθώς οι Ρούντιγκερ, Μιλιτάο, Χάουσεν και Αλάμπα είναι τραυματίες. Ο Καρέρας είναι μία επιλογή, ενώ η δεύτερη είναι ο Τσουαμενί, που φαντάζει και πιο πιθανή.

Η πιθανή ενδεκάδα της Ρεάλ: Λούνιν, Αλεξάντερ Άρνολντ, Ασένσιο, Τσουαμενί, Γκαρθία, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Μπραχίμ, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Εμπαπέ.

Αν αγωνιστεί ο Καρέρας στο κέντρο της άμυνας, ο Τσουαμενί είναι πιθανό να πάρει τη θέση του Γκιουλέρ στον άξονα για να γίνει πιο στιβαρό το κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης.