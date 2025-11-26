Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φοβερό γκολ του Τσικίνιο για το 1-0 που έβαλε «φωτιά» στο Καραϊσκάκης

Ο Τσικίνιο άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Τσικίνιο πανηγυρίζει το γκολ του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
Ο Τσικίνιο πανηγυρίζει το γκολ του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και κατάφερε να βάλει από νωρίς “φωτιά” στην κερκίδα με τους οπαδούς του στο “Καραϊσκάκης”, αφού κατάφερε να σκοράρει μόλις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης.

Μπαίνοντας από την αρχή δυνατά στο ματς, με τη βοήθεια και του κόσμου του στο “Καραϊσκάκης”, ο Ολυμπιακός άρχισε να απειλεί από τα πρώτα λεπτά του αγώνα τη Ρεάλ Μαδρίτης και πέτυχε τελικά ένα τρομερό γκολ με τον Τσικίνιο.

Τέσσερις παίκτες των Πειραιωτών “έκρυψαν” την μπάλα έξω από την περιοχή της “Βασίλισσας” και ο Τσικίνιο την… εμφάνισε στα δίχτυα του Λούνιν, με υπέροχο τελείωμα στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Ο Τσικίνιο ξεσήκωσε τον κόσμο με τον πανηγυρισμό του.

