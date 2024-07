Ολυμπιακός: Συμφώνησε και έρχεται ο Γιάρεμτσουκ σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μία σπουδαία μεταγραφή, καθώς όπως αναφέρει Βέλγος δημοσιογράφος, οι Πειραιώτες συμφώνησαν με την Κλαμπ Μπριζ για τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ, με τον Ουκρανό να έρχεται στην χώρα μας για να ανακοινωθεί από τους «ερυθρόλευκους».

Για την απόκτησή του είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον και η Τραμπζονσπόρ, όμως ο 28χρονος επιθετικός πείστηκε από το πρότζεκτ του Ολυμπιακού και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ταξιδέψει τη Δευτέρα (29/07/24) στην Ελλάδα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τους «ερυθρόλευκους».

Αυτή η μεταγραφή θα κοστίσει στον Ολυμπιακό 3.5 εκατ. ευρώ συν μπόνους, με τον χαρισματικό σέντερ φορ να πλαισιώνει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, στην θέση του σέντερ φορ.

EXCL. Agreement found between #Clubbrugge & #Olympiakos !

4 years contract.

Medical tests to take place tomorrow.

🇺🇦 Trabzonspor did the push until the end but Yaremchuk prefered the title champion project of Olympiacos who won #UECL last year. #mercato #JPL pic.twitter.com/ZbQlUguwDw